Julian Assange büyük bir ihanete uğradı

Sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlarla da Ekvador hükümetini zor durumda bırakan Julian Assange’ın son olarak interneti kesilmişti. WikiLeaks kurucusunun yaptığı bu paylaşımların, ülke çıkarlarına zararlı olduğunu ifade eden Ekvador, aynı zamanda Julian Assange’ı sınır dışı etmekle de tehdit etmişti.

Yıllarca birçok ülkeye sığınma talep eden ancak hiç birisinden olumlu cevap alamayan WikiLeaks kurucusu, son olarak İngiltere Büyükelçiliğine sığındı. Julian Assange, yine burada tutuklandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ekvador hükümetine teşekkür etti ve Assange’ın adalete hesap vereceğini ifade etti.

WikiLeaks kurucusu, İngiltere’nin Trump yönetimine direnmesi gerektiğini bağırarak ifade etti. ABD’nin yaptığı bütün hukuksuzlukları ve zorbalıkları gün yüzüne çıkarmayı başaran Julian Assange için mahkemede nasıl bir karar verileceği büyük bir merak konusu. ABD’nin kanunlarına göre devlet kuruluşlarından bilgi sızdırılması, çok ciddi bir suç olarak görülüyor.

Julian Assange’ın polisler tarafından gözaltına alınma görüntüleri bu videoda izleyebilirsiniz

