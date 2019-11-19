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Julian Assange - İsveç'te WikiLeaks'in kurucusu hakkında açılan tecavüz soruşturması kapatıldı

19.11.2019 16:38 | Son Güncelleme

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkında İsveç'te açılan tecavüz soruşturması kapatıldı. İsveç Başsavcısı Yardımcısı Eva-Marie Persson, Assange hakkında yürüttüğü soruşturmaya son verdiğini açıkladı. Persson, kararı 7 görgü tanığıyla yapılan görüşmeler sonrası aldığını duyurdu.

Julian Assange - İsveç'te WikiLeaks'in kurucusu hakkında açılan tecavüz soruşturması kapatıldı

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkında İsveç'te açılan tecavüz soruşturması kapatıldı.

İsveç Başsavcısı Yardımcısı Eva-Marie Persson, Assange hakkında yürüttüğü soruşturmaya son verdiğini açıkladı.

Persson, kararı görgü tanığı olarak dinlenen 7 kişinin ifadeleri sonrası aldığını duyurdu.

Soruşturma, Assange'ın 2010 yılının Ağustos ayında İsveç'te bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla ilgiliydi.

48 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange, suçlamayı reddediyor ve halen İngiltere'de tutuklu yargılanıyor.

ABD ise Assange'ın iadesini istiyor.

7 yıl Ekvador Büyükelçiliği'nde kaldı

Julian Assange, 2010'da İsveç'ten İngiltere'ye gelmiş ve 2012'den 2019 yılına kadar Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Assange Eylül ayında büyükelçilikten çıkarılmış ve kefaletle serbest bırakılma koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 hafta hapis cezasına çarptırılmıştı.

WikiLeaks'in kurucusu halen Londra'daki Belmarsh Cezaevi'nde tutuluyor.

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