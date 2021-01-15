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Jülide Ateş ile 40'ın yeni adresi neresi oldu?

15.01.2021 16:54 | Son Güncelleme:
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Jülide Ateş ile 40'ın yeni adresi neresi oldu?

CNN Türk'te ekran macerasına başladıktan sonra, sezon başında Jülide Ateş'in sunumuyla Haber Global kanalına transfer olan 40 programının yeni adresi belli oldu.

Haber Global ile yollarını ayıran 40 programının yeni adresi Gain oldu. Jülide Ateş ile 40 bundan böyle Gain'de izleyicisiyle buluşacak.

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İşte, 40 programının basın açıklaması:

"40 programı , Haber Global kanalıyla Aralık ayında ilkesel ve vizyon anlayışı olarak aynı paydada buluşamadığı için karşılıklı olarak uzlaşma yoluyla 40. Bölümün yayınından sonra sözleşmesini devam ettirmeme kararı almıştır. 40, yayınlandığı her mecrada gündem olmuş ve çok ses getirmiş, uluslararası mecralarda yerini bulan “özgün hard talk” olma özelliğine sahip ilk Türk formatı. 19 milyon nüfusa sahip olan Romanya’da da gündemi sarsan bir program. Yayınlandığı saatte 1 buçuk milyon kişi tarafından seyrediliyor. Yakın zamanda İngiltere, Almanya ve Lübnan’da da yayın hayatına başlayacak.

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Ayrıca 40, Türkiye’de de çok ilgi gören ve konuşulan bir program olma özelliğine sahip. İlgi gören her program gibi 40’ın benzeri olduğunu düşünen taklitleri de maalesef yayın hayatımızdalar. Üstelik daha daha yenileri de türeyecek, öyle gözüküyor.

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Elimiz, gözümüz, beynimiz hep ve sadece işimizde… O yüzden taklitler sadece taklittir.

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40 JÜLİDE ATEŞ’İN SUNUMUYLA GAİN’E TRANSFER OLDU

  1. bölümümüzde Türkiye’nin değerlerinden Demet Akbağ’ı ağırladık. Duyuruları yapılmasına rağmen, 40. bölümümüzü yayın günü olan 7 Ocak Perşembe akşamı Amerika’daki kongre baskını kaynaklı, kanalın yayın akışının değişmesi nedeniyle yayınlayamadık.
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Dolayısıyla planladığımız gibi 40’ın Gain’e transfer olduğunu 8 Ocak Cuma sabahı açıklayamadık. Etik yayıncılık anlayışımız, konuğumuza ve izleyicimize verdiğimiz değer ve saygı nedeniyle...

14 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan Demet Akbağlı 40. Bölümümüzün ardından bugün kamuoyu ile 40’ın artık Gain’de olduğunu paylaşabiliyoruz.

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