Jülide Sarıeroğlu: Cumhurbaşkanımızın yükünü alacak adaylarla yola çıkacağız

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,(DHA)- AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “STK Buluşmaları” isimli toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yerel seçimlere yönelik yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanımızın yükünü alacak adaylarla yola çıkacağız” dedi. AK Parti Düzce İl Başkanlığı, Düzce Belediyesi’ne ait Erguvan Tesisleri’nde 'STK Buluşmaları' isimli toplantı düzenledi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, partililer, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye’nin zor bir dönemi geride bıraktığını ifade ederek, “Ülkemiz hiç hak etmediği bir biçimde saldırılara maruz kalarak gerçek anlamda Türkiye bir türbülansa sokulmak istendi. Birlik ve beraberlik ruhu ile bu süreci ekonominin de emin ellerde olmasıyla atlattık. Bu ilk saldırıları püskürtmüş durumdayız. Şimdi enflasyonla topyekûn mücadele programı devreye girmiş durumda. Yeni programımız açıklandı. Tüm paydaşların görüşleri alınarak hazırlandı. Bu anlamda hedeflerin sağlıklı bir şekilde ulaşacağına inanıyoruz. Türkiye bu yaşadığı dalgalanma sürecinden inşallah çok daha güçlenerek çıkmış durumda. Herkes kendisini ortaya koydu. Bu birlik ve beraberlik tablosudur. Vatandaşlarımız döviz bürolarına gittiler. Zor bir dönemi geride bıraktık” dedi. 'İHRACAT RAKAMLARI SEVİNDİRİCİ' Geçtiğimiz günlerde açıklanan ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu belirten Sarıeroğlu, “İhracat rakamlarını sayın Ticaret Bakanımız açıkladı. Ekim ayı rakamları Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırmış durumdayız. Dış ticaret hacmimiz şu anda 400 miyar dolara gelmiş durumda. Çok şükür çarklar dönüyor. İşletmelerimiz ciddi olarak yurt dışından siparişlerini alıyorlar” şeklinde konuştu. 'ADAYLARIMIZ ÜZERİNDE KAPSAMLI ARAŞTIRMALAR YAPIYORUZ' Yerel seçimler öncesi il ve ilçelerde aday belirleme konusunda kapsamlı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Sarıeroğlu, “Önümüzde yerel seçimlerle ilgili bir süreç var. AK Parti olarak kendi değerlendirmelerimiz çok kapsamlı olarak yaptığımızı ifade etmem gerekiyor. Yaklaşık 2 aylık süreçte ARGE başkanlığımız, yerel yönetimler başkanlığımız, seçim işleri başkanlığımız ve teşkilat başkanlığımız tarafından anketler, yüz yüze görüşmeler, SMS’ler, yine tebdili kıyafetle teşkilat başkanlarımızın yapmış oldukları çalışmalarla iyi bir süreci ortaya koyduk. Vatandaşlarımızın hassasiyetlerini, vatandaşlarımızın bizden beklentilerini, geleceğe dair şehirleri ile alakalı olarak hayallerini, isteklerini çok iyi şekilde şu anda tespit etmiş durumdayız. Strateji grubumuz şu anda il il, ilçe ilçe çalışmamalarını gerçekleşiyorlar. İnşallah vatandaşlarımızın gönlüne dokunacak, onların içine işleyecek bize iletmiş oldukları o temel kriterlere ayak uyduracak adaylarımızla Ak Parti olarak yerel seçimlere hazırlık yaptığımızı söylemek istiyorum” dedi. 'CUMHURBAŞKANIMIZIN YÜKÜNÜ ALACAK ADAYLAR BELİRLEYECEĞİZ' Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, “İnşallah 81 ilimizde, 970’in üzerinde ilçemizde beldelerimizin tamamında Cumhurbaşkanımızın yükünü alacak vatandaşlarımıza sımsıkı sarılacak, onların gözünden talebini, ihtiyacını anlayıp, bunlarla ilgili can siper hane çalışacak, ortaya koyacağı vizyonla koltuktan güç almadan o koltuğa değer katarak şehirlerimizin sağlıklı şekilde, şehirlerle ilgili ortaya koyulan yeni kavramlarla uyumlu olarak gerçekten iyi adaylarla başarılı olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. 'KADIN, GENÇ VE ENGELLİ ADAYLAR KONUSUNDA HASSAS DAVRANACAĞIZ' Sarıeroğlu, yerel seçimler sürecinde kadın, engelli ve genç adaylar noktasında hassas davranacaklarını ifade ederek “Kadın adaylar konusunda hassasiyetimiz, engelli kardeşlerimizin temsili noktasında, genç kardeşlerimizin temsili noktasında özellikle gençlere önem veriyoruz. Geleceği gençlerle inşa edeceğiz. Yetişmeleri için meclis üyeliklerine, belediye başkanlıklarında kadınlarımız, engellilerimiz ve gençlerimizle ilgili AK Parti olarak farklı, bugüne kadar ortaya koyduğumuz hedeflerle uyumlu sonucu ortaya koymuş olacağız” dedi. 'GÜÇLÜ ADAYLARLA YOLA ÇIKACAĞIZ' Sarıeroğlu, güçlü adaylarla yerel seçimlere hazırlanacaklarını belirterek “Pazartesi günü itibarıyla aday adaylığı sürecini başlatıyoruz. 5-12 Kasım tarihleri arasında belediye başkanlığı aday adaylığı süreci olacak. Meclis üyeliği konusunda da 5 Kasım’da başlıyor ancak 3 Aralık tarihine kadar belediye meclis üyeliği başvuruları sürecimiz devam edecek. Komisyonlarımız kurulacak. Değerlendirmelerimiz olacak. Bizim partimizin kurulduğu günden bugüne kadar yaptığımız gibi teşkilatlarımızla bu süreci istişare edeceğiz, temayül yoklamalarımızı yapacağız. İnşallah güçlü adaylarımızla vatandaşlarımıza hizmet etmek için ilk günkü aşkla yollara çıkacağız. Ülkemize dair hayallerimizi gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin avantajlarını illerimize yansıtacak şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Başarıyla bu süreçten AK Parti ailesi olarak çıkacağız” şeklinde konuştu. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Düzce Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinin ardından Düzce’den ayrılacak.

