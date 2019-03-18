Jülide Sarıeroğlu'ndan şehit aileleri derneklerine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'daki şehit aileleri derneklerini ziyaret etti.

Sarıeroğlu, Adana Şehit Aileleri Malülleri Dayanışma ve Yardımlaşma, Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Malülleri Dayanışma ve Yardımlaşma ile Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneklerine ziyaretlerde bulundu.

Sarıeroğlu, Adana Şehit Aileleri Malülleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ziyaretinde yaptığı konuşmada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi, gazileri minnetle andıklarını kaydetti.

Bugünün aynı zamanda Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlandırılmasının birinci yıl dönümü olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "Orada operasyonda kaybettiklerimizi rahmetle yad ediyorum, yaralılara şifa diliyorum. Sürekli elimiz üzerilerinde, onlarla diyalog halindeyiz." dedi.

Şehit ve gazilere duydukları minneti dile getiren Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Allah bize tekrar İstiklal Marşı yazdırmasın. Hükümetimiz tüm şehit ailelerinin, gazilerin her daim yanında. Yaptığımız düzenlemelerle elimizden geldiğince yanlarındayız. Evlatlarımızı tabii ki geri getirmemiz mümkün değil ama bugün bu topraklarda birlik beraberlik içinde içinde yaşıyorsak bize bu toprakları vatan olarak armağan eden şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde. Onların aziz ruhlarına her zaman layık olabilmek için bizler de var gücümüzle çalışıyoruz."