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Jülide Sarıeroğlu'ndan şehit aileleri derneklerine ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 13:02 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: - "Hükümetimiz tüm şehit ailelerinin ve gazilerin her daim yanında"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'daki şehit aileleri derneklerini ziyaret etti.

Sarıeroğlu, Adana Şehit Aileleri Malülleri Dayanışma ve Yardımlaşma, Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Malülleri Dayanışma ve Yardımlaşma ile Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneklerine ziyaretlerde bulundu.

Sarıeroğlu, Adana Şehit Aileleri Malülleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ziyaretinde yaptığı konuşmada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi, gazileri minnetle andıklarını kaydetti.

Bugünün aynı zamanda Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlandırılmasının birinci yıl dönümü olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "Orada operasyonda kaybettiklerimizi rahmetle yad ediyorum, yaralılara şifa diliyorum. Sürekli elimiz üzerilerinde, onlarla diyalog halindeyiz." dedi.

Şehit ve gazilere duydukları minneti dile getiren Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Allah bize tekrar İstiklal Marşı yazdırmasın. Hükümetimiz tüm şehit ailelerinin, gazilerin her daim yanında. Yaptığımız düzenlemelerle elimizden geldiğince yanlarındayız. Evlatlarımızı tabii ki geri getirmemiz mümkün değil ama bugün bu topraklarda birlik beraberlik içinde içinde yaşıyorsak bize bu toprakları vatan olarak armağan eden şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde. Onların aziz ruhlarına her zaman layık olabilmek için bizler de var gücümüzle çalışıyoruz."

Sarıeroğlu, şehit yakınları ve gaziler için ne yapsalar yetersiz olacağını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnşallah birlik beraberlik içinde huzurla ülkemizi çok daha güzel yerlere getirmek için şehitlerimizden bize emanet olan bu ruhu her daim canlı tutmak için, vatanımız, bayrağımız, ezanımız için sizlerden alacağımız destekle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Allah hiçbir anamızın yüreğine evlat acısı koymasın. Bunun için ülkemize, topraklarımıza, birbirimize sahip çıkmaya devam edelim."

Sarıeroğlu, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaretinde buğday çorbası ve irmik helvasından oluşan yemek dağıttı, şehitler konulu resim sergisini gezdi, Türk Kızılayın mobil kan bağışı aracını inceledi.

Ziyaretlerinde Sarıeroğlu'na, Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de eşlik etti.

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