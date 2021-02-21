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Juma Kabilesinin Son Erkek Üyesi Corona'ya Yenik Düştü

21.02.2021 19:13 | Son Güncelleme:
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Brezilya’da Amazon ormanlarında yaşayan yerli Juma kabilesinin son erkek üyesi Aruka Juma, 2 Şubatta kaldırıldığı hastanede virüse yenik düştü. 86 yaşında olduğu tahmin edilen Aruka, bölgedeki başka yerli kabilelerin de saygı duyduğu ve yerli kültürünün yaşayan toplumsal hafızası olarak görülüyordu

Brezilya’da Amazon ormanlarında yaşayan yerli Juma kabilesinin son erkek üyesi Aruka Juma, 2 Şubatta kaldırıldığı hastanede virüse yenik düştü. 86 yaşında olduğu tahmin edilen Aruka, bölgedeki başka yerli kabilelerin de saygı duyduğu ve yerli kültürünün yaşayan toplumsal hafızası olarak görülüyordu.

Jumaların yaşadığı bölgenin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü zenginlikleri kabilenin (servet avcıları tarafından) sürekli saldırılara uğramasına ve tekrar tekrar yer değiştirmesine neden oldu. 18. yüzyılda 15 bine yakın üyesi olduğu tahmin edilen Juma kabilesinin nüfusu 1940’lı yıllarda 100 kişiye kadar düşmüştü.

Jumaların, yaşam alanlarında yapılmak istenen yasadışı madencilik, kereste, kauçuk kesimleri gibi faaliyetlere direnmesi tarih boyunca kabilenin katliamlara uğramasına neden oldu. İşte Aruka Juma da gençliğinde kauçuk ve Brezilya kestanesiyle ilgilenen tüccarlar tarafından organize edilen bir katliamdan sağ çıkan 6 Jumadan biriydi ve bu yüzden diğer kabileler arasında savaşçı kimliğiyle de tanınıyordu.

Brezilyalı Sosyo Çevre Enstitüsü geçen yüzyılın ortasında gerçekleşen bu saldırının Jumalar'ın yaşadığı son toplu imha girişimi olduğunu belirtiyor. Enstitü Jumaların yamyam, sapık ve vahşi gibi ithamlara maruz kaldığını ve 60 civarı kabile üyesinin adeta av hayvanları gibi avlanarak katledildiğini belirtiyor.

Yakın tarihte ise yasadışı faaliyetlerin yanı sıra doğal afetler, hayvan saldırıları ve salgın hastalıkların da etkisiyle Juma nüfusu 2002 yılında biri erkek toplamda 5 kişi kalmıştı.

300 farklı etnik kökenden yaklaşık 800 bin yerlinin yaşadığı Brezilya’da Juma kabilesinin neslinin sona ermesi istisnai bir durum değil. Pandemide resmi rakamlara göre 246 bini aşan can kaybıyla ABD’den sonra en fazla ölümün gerçekleştiği ülke olan Brezilya’da, yerli kabilelerde kayıt altına alınan vaka sayısı 43 bine ve can kaybıysa 600’e yaklaştı.

Uzmanlar modern dünyadan izole bir biçimde yaşakları için bağışıklık sistemleri daha hassas olan yerlilerin daha yüksek risk altında olduğunu ve can kayıplarının resmi rakamların çok üzerinde olabileceğini belirtiyor.

Brezilya Amazon Yerlileri Organizasyonu (COIB) virüsü küçümseyerek salgının kabilelere ulaşmasını engelleyecek tedbirleri almadığı ve bir çoğu nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kabilelere yönelik koruyucu politikaları yaşama geçirmediği gerekçesiyle Bolsonaro hükümetine sert eleştirilirde bulunuyor.

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