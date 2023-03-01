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Jumping jack hareketi nedir, nasıl yapılır? Jumping jack hareketi hangi kasları çalıştırır, ne işe yarar?

20.02.2023 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yapmak birçok insan için vazgeçilmezdir. Sporu zinde kalmak ve fit bir bedene sahip olmak için hayatınızın bir parçası hâline getirebilirsiniz. Gündelik hayatta enerjik ve aktif olmanın yolu spordan geçer. Yalnızca spor salonunda değil ev ortamında da kalori yakabileceğiniz farklı çalışmalar bulunur. Özellikle de kardiyo egzersizlerinde ve kilo yakımında sıkça tercih edilen hareketlerden birisi de jumping jack hareketidir. Peki, jumping jack hareketi nedir ve hangi kasları çalıştırır?

Jumping jack hareketi nedir, nasıl yapılır? Jumping jack hareketi hangi kasları çalıştırır, ne işe yarar?

İçindekiler

  • Jumping jack hareketi nedir?
  • Jumping jack hareketi nasıl yapılır?
  • Jumping jack hareketi ne işe yarar?
  • Jumping jack hareketi hangi kasları çalıştırır?
  • 1 dakika jumping jack hareketi yapmak kaç kalori yaktırır?

Sağlıklı ve genç kalan bir vücut için şüphesiz egzersizler önemlidir. Hayatın hızlı temposunun içinde kısa zamanlar ayırarak bile sağlık için olumlu adımlar atmak mümkündür. Bunun yollarından biri de hemen ev ortamında spora başlamak olabilir. Evde rahatlıkla yapılabilecek bazı kardiyo egzersiz çalışmalarıyla yaşamınıza değer katabilirsiniz. Uygulaması kolay egzersizlerden biri olan jumping jack hareketiyle eğlenirken enerjik hissedebilirsiniz.

Jumping jack hareketi nedir?

Jumping jack hareketinin ismi bir çocuk oyuncağından gelmiştir. Türkçe adıyla zıplayan jack, genellikle insan figüründe renkli bir kukladır. Bu oyuncağa bağlı ip çekildiğinde Jack adındaki kuklanın kolları ve ayakları yana açılır. Bu hareket ABD televizyonlarındaki fitness programlarında popülerlik kazanmıştır. Diğer adı bedenin aldığı şekilden dolayı star jump olan bu egzersiz hareketi ısınma amacıyla yapılır. Vücudun tamamını aktif hareket ettirerek kalori yakmaya yardımcı olur.

Bireyin kendi vücut ağırlığıyla yaptığı bu hareket, zıplayıp bacakların yana açılması ve ellerin kafa üzerinde birleştirilmesiyle yapılan bir egzersizdir. Maksimum faydayı sağlamak için bu tür egzersizlerden önce vücutta bölüm bölüm esneme hareketleri önerilir. Bedeninizi kardiyo hareketlerine hazırladıktan sonra güvenle spor yapmaya devam edebilirsiniz.

Jumping jack hareketi nasıl yapılır?

Tüm bedeni çalıştıran jumping jack hareketi en etkili kardiyo egzersizlerinden biri olarak kabul görür. Herhangi bir çalışma sırasında fazlasıyla önem verilmesi gereken şey hareketlerin doğru yapılmasıdır. İstenilen verimin alınabilmesi ve uygun kasların çalışması için adımlar doğru takip edilmelidir. Egzersizden fayda sağlamanın yanında sakatlanmaya karşı bir önlem de hareketin uygun pozisyon ve tempoda yapılmasıdır. Ayrıca rahat bir şekilde çalışabilmek için uygun spor kıyafetleri tercih edilmelidir. Bedeninizi ve kaslarınızı yormayan ferah kıyafetlerle spor yapmanız önerilir.

Jumping jack hareketini yapmak için öncelikle beden dik bir pozisyonda olmalıdır. Kollar serbest bırakılır ve avuç içleri vücuda dönük pozisyonlanır. Ayaklarınız bitişik olabilir ya da omuz açıklığını geçmeden hafifçe aralık bırakılabilir. Bu pozisyondan sonra zıplayarak kollarınızı ve ayaklarınızı aynı anda uyumlu bir şekilde hareket ettirmeniz önemlidir. Kollarınız başınızın üzerinde olmalı, ayaklarınız ise omuz hizasını geçecek şekilde açılmalıdır. Bu noktadan sonra tekrar zıplayarak ilk pozisyon alınır. Yine ayaklarınızın ve ellerinizin senkronize olmasına dikkat edilmelidir. Belirli bir tempo ile egzersiz devam eder. Hareketten maksimum verim alabilmek için düzenli ve ritmi aksatmadan çalışmak gerekir. Aşırı hızda çalışmak alınması gereken faydayı sağlamaz.

Her gün spor yapmak kasları eritir mi? Her gün spor yapmak kasları eritir mi?

Jumping jack hareketi ne işe yarar?

Tempolu bir hareket olması sebebiyle bedeni senkronize bir şekilde çalıştıran jumping jack hareketi, ısınma ve bedeni hazırlamaya oldukça yardımcı olur. Bunun dışında jumping jack faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Kan dolaşımını hızlandırması
  • Metabolizmayı çalıştırması
  • Sindirimi kolaylaştırması
  • Yağ yakması
  • Kilo vermeye katkı sağlaması
  • Bedeni sıkılaştırması
  • Bütün vücut kaslarının çalışması
  • Spora başlamadan önce ısınmanın sağlanması
  • Egzersizden önce kalbi hazırlaması
  • Bedeni uyumlu çalıştırması
  • Kol ve bacak koordinasyonunun gelişmesi
  • Bağırsak ile birlikte boşaltım sisteminin çalıştırılması

Jumping jack hareketine bunun gibi birçok faydası olması dolayısıyla antrenman programlarında sıklıkla yer verilir. Spor ekipmanı gerektirmeden rahatlıkla yapılabilmesi de uygulamasını kolaylaştırır. Siz de ev ortamında ya da açık hava kolaylıkla bu egzersizi yapabilirsiniz.

Jumping jack hareketi hangi kasları çalıştırır?

Jumping jack hareketi zıplamayla birlikte aktif hareketi sağlamasından dolayı bütün vücut alanlarını çalıştırır. Zıplama hareketi kasların hızlıca kasılıp gevşemesini sağlar. Özellikle de üst bacak kaslarının bedeni taşıdığı için daha fazla çalıştığı bilinir. Fakat amaç kas geliştirmekse jumping jack ısınma aşamasında tercih edilebilir. Devamında kişiye özel vücut geliştirme programlarıyla kas geliştirici hareketler yapılabilir.

Herkesin spordan beklentisi ve alacağı verim farklıdır, kendine özeldir. Kilo, yaş, cinsiyet gibi farklar her birey için spordan farklı kazanımları sağlar. Egzersiz türlerinin de kişiye uygun olması gerekir. Amatör veya profesyonel fark etmeksizin birçok sporcunun fitness programına uygun olan jumping jack hareketinin bazı istisnaları bulunur. 65 yaş ve üzeri insanlar için tavsiye edilmeyebilir. Bunun için sporla ilgili uzmanlardan destek alınmalıdır. Ayrıca bir sağlık sorununuz varsa egzersiz yapılmadan önce doktor görüşüne başvurulmalıdır.

1 dakika jumping jack hareketi yapmak kaç kalori yaktırır?

Spor yapan kişinin özellikleri yapılan egzersizlerin sonucunu değiştirebilir. Doğal olarak net rakamlar vermek mümkün değildir. Kişinin yaşı, cinsiyeti, boyu, kilosu, kas kütlesi ve yağ oranı gibi fiziksel özellikleri önemlidir. Bunun yanı sıra kişinin hayat şartları, gün içindeki aktifliği, beslenme düzeni ve alışkanlıkları da önemlidir. Ayrıca kişinin yaptığı spor, sporun sıklığı, süresi ve yoğunluğu da kalori yakımı konusunda önemlidir. Bu nedenle bir hareket ya da egzersiz için belirli bir kalori yakım miktarı söylemek imkânsızdır.

Egzersizler için yaklaşık değerler vermek mümkündür. Jumping jack hareketinde uzmanlara göre 70 kg bir insan için ortalama tempoda yakılan enerji 1 dakikada 8-10 kalori arasında değişmektedir. Kilo verebilmek için alınan kaloriden daha fazla kalori yakılması gerekir. Jumping jack hareketi uzun süre yapıldığında yorucu olacağı için 10 dakikadan fazla yapılmaması önerilir.

Fitness nedir, nasıl yapılır? Fitness nedir, nasıl yapılır?

Spor yapan kişiler için düzenli ve sağlıklı beslenme büyük önem taşır. Spor yapıldığında enerji gereksinimi arttığı için besinlere daha fazla ihtiyaç duyulur. Vücut normalden fazla su kaybettiğinden yeterli suyu tüketmek gerekir. Uzmanlar tarafından spor yapmadan 1-2 saat önce ağır yemeklerin tüketilmemesi önerilir. Yapacağınız spor aktivitesine göre beslenme şekli değişeceği için diyetisyenlerle program oluşturulabilir. Genel hatlarıyla spor yaparken şu şekilde beslenmek önerilir:

  • Spora başlamadan 3-4 saat önce ana öğün tüketilmeli. Bu öğün protein ve karbonhidrat ağırlık olmalı
  • Spordan 45-60 dakika önce meyve gibi ara öğünler tüketilebilir
  • Spor önce yeterince su içilmeli
  • Spor sonrasında protein alınmalı
  • Sıvı kaybından dolayı oluşabilecek sorunlar için spor esnasında ve sonrasında takviyeler yapılmalı.
  • Gün içinde yaklaşık 2-2.5 litre su tüketilmeli
  • Egzersiz sonrası karbonhidrat ve protein birlikte tüketilerek kas dokusu desteklenmeli

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Evde yapılabilecek en etkili egzersiz spor hareketleriEvde yapılabilecek en etkili egzersiz spor hareketleri
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