Juncker, "AB küresel bir aktör olmalı" dedi.AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, birliğin durumunu değerlendirdiği geleneksel yıllık konuşmasında AB'yi küresel sorunlara karşı uyardı. Avrupa'nın uluslararası alanda daha güçlü bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Juncker, "Küresel büyük bir aktör olmak zorundayız" dedi.

Juncker Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Dolar'a karşı Euro Bölgesi'nin para birimi olan Euro'nun güçlendirilmesini ve Avrupa'nın dış politikasıyla ilgili kararların çoğunluk ile alınması sağlanarak daha etkili olması gerektiğini savundu. "Artık Avrupa egemenliğinin zamanı geldi" diyen Juncker, "Bunu bizden isteyen dünya politikası" dedi.

Avrupa'nın "ticaret ve kur savaşları sürdürenlerle" arasına çizgi çekmesi gerektiğini belirten Komisyon Başkanı, ABD Başkanı Trump'ın "Önce Amerika" (America First) politikasını da eleştirdi. Juncker, AB'nin iklim değişikliği ve terörizm gibi küresel sorunlara çözüm bulması gerektiğini, Suriye ihtilafında da sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.