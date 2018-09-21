"Juncker, Fidesz'in EPP'den atılmasını teklif etti" iddiası

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da Kabineden Sorumlu Bakan Antal Rogan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, Macaristan hükümet partisi Macar Yurttaş Birliği'nin (Fidesz), Avrupa Halk Partisi'nden (EPP) atılmasını teklif ettiğini iddia etti.

Bakan Rogan, Macar Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Salzburg'da, AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları toplantısının yanı sıra EPP zirvesinin de düzenlendiğini belirtti.

Rogan, ''Avrupa Halk Partisi zirvesinde Jean-Claude Juncker, Fidesz'in EPP'den atılması için teklifte bulundu.'' ifadesini kullandı.

Juncker'in teklifinin EPP zirvesi katılımcıları tarafından açık bir şekilde reddedildiğini öne süren Rogan ayrıca, Juncker'in, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile ikili görüşmeye katılmak için salondan ayrıldıktan sonra teklifi sunmasının üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Avrupa Parlamentosunda, 12 Eylül'de, AB değerlerini sistematik olarak ihlal ettiği öne sürülen Macaristan hakkında yaptırım prosedürü açılması çağrısı yapan raporun oylanarak kabul edilmesi sonrası Macaristan hükümet partisi Fidesz'in EPP'den atılması konusu gündeme gelmişti.

