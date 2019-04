Juncker, Rwanda First Lady’sini yakacaktı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Ruanda’da katıldığı soykırımı 25. yıl anma töreninde eline aldığı meşale ile neredeyse Ruanda First Lady’si Jeannette Kagame’yi yakıyordu.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Ruvanda Ruanda soykırımının 25. yılı anma töreni sırasında neredeyse Ruanda First Lady’si Jeannette Kagame’yi ateşe veriyordu. Kameralara yansıyan görüntülerde, anma meşalesini alan Juncker’in ’Anma Işığı’ anıtının ateşini yanındakilerle birlikte tutuşturduktan sonra geriye doğru çekilirken, yanlışlıkla elindeki yanan meşaleyi First Lady’nin suratına doğru yaklaştırdığı ve Jeannette Kagame’nin, hızlı bir refleks ile doğru zamanda birkaç adım geri giderek yanmaktan kurtulduğu görülüyor.