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Juncker’den Akıncı’ya mektup

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hidrokarbon kaynaklarının birlikte yönetilmesine ilişkin Rum Lider Nikos Anastasiadis’e yaptığı öneriler hakkında kendisine gönderdiği mektubuna verdiği cevapta, hidrokarbon kaynaklarının Kıbrıs’ta iki halka yarar sağlayacağı, barış ve istikrara katkıda bulunacağı konusunda hemfikir olduklarını belirtti.Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in hidrokarbonlarla ilgili mektubu KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya iletildi.

Juncker’den Akıncı’ya mektup

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hidrokarbon kaynaklarının birlikte yönetilmesine ilişkin Rum Lider Nikos Anastasiadis’e yaptığı öneriler hakkında kendisine gönderdiği mektubuna verdiği cevapta, hidrokarbon kaynaklarının Kıbrıs’ta iki halka yarar sağlayacağı, barış ve istikrara katkıda bulunacağı konusunda hemfikir olduklarını belirtti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in hidrokarbonlarla ilgili mektubu KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya iletildi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Maarten Verwey ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Verwey’e, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yaptığı hidrokarbon kaynaklarının birlikte yönetilmesine ilişkin önerisi hakkında ayrıntılı bilgi vererek, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Akıncı, hidrokarbonlarla ilgili önerisi hakkında AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yi 13 Temmuz’da gönderdiği mektuplarla bilgilendirmişti. Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Maarten Verwey görüşmede, Juncker’in Akıncı’ya gönderdiği cevabi mektubunu da iletti.
Juncker, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Doğu Akdeniz’de tırmanan gerginliğin ortadan kaldırılması ve hidrokarbon kaynaklarının birlikte yönetilmesine ilişkin Rum lidere yaptığı öneriler hakkında kendisine gönderdiği mektubuna verdiği yanıtta, hidrokarbon kaynaklarının Kıbrıs’ta iki halka yarar sağlayacağı, barış ve istikrara katkıda bulunacağı konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Juncker, bunun en iyi yolunun Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme ulaşılması olduğunu ifade etti. Juncker mektubunda ayrıca, Akıncı’nın 9 Ağustos’ta Rum liderle yaptığı görüşme, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yürütülen çalışmalar ve BM Genel Sekreteri ile görüşülecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
Juncker, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs sorununun çözümü için BM gözetimindeki çalışmalara desteğini de yineledi. Juncker, cep telefonlarının Kıbrıs’ın tümünde çalışır hale gelmesi ile ilgili güven artırıcı önlemin hayata geçmesinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gösterdiği liderliği selamladı ve bunun iki taraf arasındaki güvenin gelişmesine katkı yapacağına inandığını ifade etti. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman, Avrupa Komisyonu Kıbrıs’ta Çözüm Destek Ofisi Masası Şefi Kjartan Björnnson ve Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilcisi İeroteos Papadopulos da hazır bulundu.

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