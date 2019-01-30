Romanya’nın AB Konseyi dönem başkanlığını Avusturya’dan devralması nedeniyle Romanya’da bulunan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, “İyi iş çıkarmalarını bekliyoruz” dedi.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis’le görüşen AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avusturya’nın dönem başkanlığı süresince iyi iş çıkardığını belirterek, Romanya’nın da aynı şekilde başarılı olmasını beklediklerini söyledi. Romanya’nın Avrupa Birliği’ne üye olmak üzere attığı adımlarla ilgili çok yakın bir ilişki içerisinde olduğunu belirten Juncker, 1997 yılında o dönem “yeni üye devletler” olarak isimlendirilen devletlerin Avrupa Birliği’ne doğru adım atmalarına izin veren Avrupa Konseyi’ne Lüksemburg’un başkanlık ettiğini hatırlattı.

“Pişmanlık duymadım”

Juncker, “Ancak o dönemde Avrupa Birliği’ne üye olanlarla Avrupa Birliği’nin kapısında bekleyenler arasında ağır tartışmalar yaşandı. Romanya’nın üye olmasını sağladığım için pişmanlık duymadım. Çünkü Romanya olmadan Avrupa Birliği’nin tamamlanmadığını düşünüyorum. Romanya’ya çok borçlu olduğumuzu ve Romanya’nın da Avrupa Birliği’ne borçlu olduğunu düşünüyorum. Ve ikinci kez Avrupa Konseyi adına 2005 yılında tekrar Lüksemburg’da Romanya’nın katılım antlaşmasını imzaladım ve bu imzadan dolayı da hiç pişmanlık duymadım” dedi.