HABER

Juncker’den dönem başkanı Romanya’ya: "İyi iş çıkarmalarını bekliyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 08:50 | Son Güncelleme

Romanya’nın AB Konseyi dönem başkanlığını Avusturya’dan devralması nedeniyle Romanya’da bulunan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, “İyi iş çıkarmalarını bekliyoruz” dedi.Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis’le görüşen AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avusturya’nın dönem başkanlığı süresince iyi iş çıkardığını belirterek, Romanya’nın da aynı şekilde başarılı olmasını beklediklerini söyledi.

Romanya’nın AB Konseyi dönem başkanlığını Avusturya’dan devralması nedeniyle Romanya’da bulunan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, “İyi iş çıkarmalarını bekliyoruz” dedi.
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis’le görüşen AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avusturya’nın dönem başkanlığı süresince iyi iş çıkardığını belirterek, Romanya’nın da aynı şekilde başarılı olmasını beklediklerini söyledi. Romanya’nın Avrupa Birliği’ne üye olmak üzere attığı adımlarla ilgili çok yakın bir ilişki içerisinde olduğunu belirten Juncker, 1997 yılında o dönem “yeni üye devletler” olarak isimlendirilen devletlerin Avrupa Birliği’ne doğru adım atmalarına izin veren Avrupa Konseyi’ne Lüksemburg’un başkanlık ettiğini hatırlattı.

“Pişmanlık duymadım”
Juncker, “Ancak o dönemde Avrupa Birliği’ne üye olanlarla Avrupa Birliği’nin kapısında bekleyenler arasında ağır tartışmalar yaşandı. Romanya’nın üye olmasını sağladığım için pişmanlık duymadım. Çünkü Romanya olmadan Avrupa Birliği’nin tamamlanmadığını düşünüyorum. Romanya’ya çok borçlu olduğumuzu ve Romanya’nın da Avrupa Birliği’ne borçlu olduğunu düşünüyorum. Ve ikinci kez Avrupa Konseyi adına 2005 yılında tekrar Lüksemburg’da Romanya’nın katılım antlaşmasını imzaladım ve bu imzadan dolayı da hiç pişmanlık duymadım” dedi.

“Avusturya dönem başkanlığında iyi iş çıkardı”
“Romanya’nın dönem başkanlığının olumlu sonuçlar veren bir başkanlık olması şart. Komisyon tarafından sunulan 200’den fazla yasama önerisi var ve çoğunun Avrupa seçimlerinden önce kesin bir yasama kararı vermesini istiyoruz” diyen Juncker, sözlerine şöyle devam etti:
“Çok yıllı finansal perspektiflerle daha ileriye bakmak zorunda olacak bir dönem başkanlığı olacak. Avusturya dönem başkanlığı iyi bir teknik iş çıkardı. Romanya dönem başkanlığı da bu yolda devam etmeli, çünkü şu anda Avrupa seçimlerinden önce yansıma ya da eylem için duraksamayacağımız için bu konunun özenle ele alınmasını istiyoruz.”

"Avrupa iki ciğeriyle nefes almalı”
Romanya’nın dönem başkanlığında yararlı bir çalışma yapabileceğine inandığını belirten Juncker, Avrupa’nın iki bloktan oluştuğuna dikkat çekerek, “Avrupa iki ciğeriyle nefes almalı ve böylece Romanya’nın dönem başkanlığı ve sonrasında Avrupa’nın düzenli bir şekilde nefes almasını sağlayacağız” dedi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
İsmail Erdem asker uğurlamasına katıldıİsmail Erdem asker uğurlamasına katıldı

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.