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Juncker’den İngiltere’ye rest: "Daha fazla erteleme yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 16:18 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere’nin Avrupa Birliği‘nden (AB) Brexit konusunda daha fazla kısa süreli ertelemeler alamayacağını açıkladı.Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere’ye Brexit konusunda rest çekti.

Juncker’den İngiltere’ye rest: "Daha fazla erteleme yok"

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere’nin Avrupa Birliği‘nden (AB) Brexit konusunda daha fazla kısa süreli ertelemeler alamayacağını açıkladı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere’ye Brexit konusunda rest çekti. İngiltere’nin artık AB’den Brexit konusunda kısa süreli ertelemeler elde edemeyeceğini belirten Juncker, "Avam Kamarası tarafından Çekilme Anlaşması için uygun görülen nihai son tarih Martın 12’sidir. Bu tarihe kadar bitmezse daha fazla erteleme mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Juncker, "Nisan’ın 12’sinde gece yarısı, ’anlaşmasız ayrılma’ artık daha olası bir seçenek. Bu benim istediğim bir netice değil. Ama bu benim AB’nin hazır olduğuna emin olduğum bir sonuçtur" dedi.

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