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Juncker’den Johson’a “Brexit anlaşması değiştirilemez” uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2019 21:56 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’la yaptığı telefon görüşmesinde Brexit anlaşmasının değiştirilemeyeceğini vurguladı.Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’la yaptığı telefon görüşmesinde Brexit anlaşmasının değiştirilemeyeceğini vurguladı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü. Görüşmeden Brexit anlaşmasında bir değişiklik olmayacağının altını çizen Juncker, resmi bir Brexit anlaşması olsun ya da olmasın 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden (AB) çıkma konusunda söz veren Johnson’a uyarılarda bulundu. AB sözcüsü Jean-Claude Juncker İngiliz Başbakanına, varılan anlaşmanın "en iyi ve tek olası anlaşma" olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Juncker, Londra tarafından öne sürülecek herhangi yeni bir fikri "çekilme anlaşmasıyla uyumlu olması koşuluyla" analiz edilebileceğini de belirtti.
Günün erken saatlerinde Johnson, Londra’nın yalnızca bir geri çekilme anlaşmasına varabileceğini, İrlanda’nın sınırları için başka çözümler bulunduğunu söylemiş AB’nin şu anda herhangi bir değişiklik yapmayı reddettiğini belirtmişti.

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