Juneteenth: ABD'de federal tatil ilan edilen 150 yıllık 'Juneteenth' kutlaması ne ifade ediyor?

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 1865'te köleliğin yasaklanmasının yıl dönümü anısına kutlanan ve "Juneteenth" olarak adlandırılan 19 Haziran'ın "federal tatil" olmasını öngören yasayı onayladı.

'Juneteenth', ABD'de 200 yıldan fazla süren köleliğin kaldırılmasını kutlayan en eski tatillerden biri.

Bu günün eyaletlerin yanı sıra ülke çapında da federal tatil olarak tanınması için verilen mücadele çok eskilere dayanıyor.

Teksas, 1980'de 19 Haziran'ı tatil olarak kabul eden ilk eyalet oldu; ancak bu kararın ülke çapında uygulanması için 40 yıldan fazla zaman geçmesi gerekti.

Siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'un geçen yıl öldürülmesi, Black Lives Matter (Siyah Hayatlar Değerlidir) hareketi ve Joe Biden'ın başkan seçilmesi bu çabalara ivme kazandırdı.

Juneteenth nedir?

June (haziran) ve on dokuz (nineteenth) kelimelerinden türetilen kelime, 19 Haziran 1865'te ABD'de köleliğin kaldırıldığı günü ifade ediyor. Bu gün, Kurtuluş Günü ve Özgürlük Günü adlarıyla da biliniyor.

Dönemin ABD Başkanı Abraham Lincoln, 'Özgürlük Bildirgesi' başkanlık emrini daha önce imzalamıştı. Ancak Amerikan iç savaşının sona ermesi ve kölelerin özgürlüğünü kazanması iki yıldan fazla zaman almıştı.