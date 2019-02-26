HABER

Junker’i konuşma yaparken eşi aradı! Tüm salonu güldüren an!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2019 01:06 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’i konuşma yaptığı sırada eşi aradı. Konuşmasını kesip eşinin telefonunu açan Juncker, tüm salonu güldürdü.

Junker’i konuşma yaparken eşi aradı! Tüm salonu güldüren an!

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Mısır'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'nde konuşma yaptığı sırada telefonu çaldı.

Juncker, konuşmasını kesip telefonunu açtı. Eşiyle kısa bir telefon görüşmesi yapan Juncker, kendisini dinleyenlere “Beklenen şüpheli eşim” açıklamasını yaptı. Juncker’in sözleri tüm salonu güldürdü.

BU KEZ ARAYAN EŞİ

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in 2017 yılında bir konuşması sırasında yine telefonu çalmıştı. Dinleyicilere "Pardon eşim arıyor, hayır Merkel'miş" diyen Juncker, herkesi güldürmüştü.

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Piyasalar Kim-Trump Görüşmesine OdaklandıPiyasalar Kim-Trump Görüşmesine Odaklandı
ABD'den Venezuelalı muhalif lider Guaido'ya tam destekABD'den Venezuelalı muhalif lider Guaido'ya tam destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jean-Claude Juncker AB Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha

Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha

F.Bahçe'den derbide tarihi geri dönüş!

F.Bahçe'den derbide tarihi geri dönüş!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına sert sözler: Bugün bize ihanet edenler...

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına sert sözler: Bugün bize ihanet edenler...

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif istifa etti

Ülke şokta! Dışişleri Bakanı istifa etti!

PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi'ne saldırı: 43 gözaltı

PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi'ne saldırı: 43 gözaltı

Annesini öldürüp köpeğiyle birlikte yedi

Annesini öldürüp köpeğiyle birlikte yedi

Venezuela Donanmasından yardım gemisine tehdit: "Girerseniz saldırırız”

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

ABD uzayda Çin ve Rusya'yı ikiye katladı

ABD uzayda Çin ve Rusya'yı ikiye katladı

Gerçek Kim gelirken, 'çakma Kim' sınır dışı edildi

Gerçek Kim gelirken, 'çakma Kim' sınır dışı edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.