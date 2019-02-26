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Junker’i konuşma yaparken eşi aradı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 00:08 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’i konuşma yaptığı sırada eşi aradı.

Junker’i konuşma yaparken eşi aradı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’i konuşma yaptığı sırada eşi aradı. Konuşmasını kesip eşinin telefonunu açan Juncker, tüm salonu güldürdü.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Mısır’da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi’nde konuşma yaptığı sırada telefonu çaldı. Juncker, konuşmasını kesip telefonunu açtı. Eşiyle kısa bir telefon görüşmesi yapan Juncker, kendisini dinleyenlere “Beklenen şüpheli eşim” açıklamasını yaptı. Juncker’in sözleri tüm salonu güldürdü.

Bu kez arayan eşi
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in 2017 yılında bir konuşması sırasında yine telefonu çalmıştı. Dinleyicilere "Pardon eşim arıyor, hayır Merkel’miş" diyen Juncker, herkesi güldürmüştü.

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