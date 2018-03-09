Jüpiter geriliyor! Ruhsal ve bedensel detoksa hazır mısınız?

KOÇ Sevgili Koçlar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Sezgileriniz yoluyla size sunulan içsel gücünüzü büyüten bu dönem, özel ilişkileri, başkalarıyla ortak maddi işlerinizi ve bağlantılarınızı tekrar gözden geçirerek eksikleri saptamanızda, gelişmek adına bir daha bakmanızda etkilidir. Anlaşılması güç yanlarınızı görmenizi sağlar. Başkalarının hayatınızdaki yeri ve önemini belirler. Hangi konular sizin için hırs ve mahremiyet teşkil ediyor, ilişkilerinizi hangi temel üzerine inşa ediyorsunuz. Geçtiğimiz 10 Ekim 2017 tarihinden bu yana neler yaşandı? Kimlerle maddi-manevi anlamda yol ayrımına gelindi? Parasal konularda hangi problemlerle karşı karşıyasınız, bunları nasıl çözmeniz gerekiyor? Krediler, borçlar, hukuki davalar, cinsel sorunlar, vergiler, maliyeyle ilgili durumları şimdi incelemek durumundasınız. Bu konuları önemseyeceksiniz. Böylece gelecekte arzu ettiğiniz, hakkınız olanı bir şeyi elde etmek için hazırlanacaksınız. Evet yavaşlayacaksınız ancak bu ilerisi adına bir çok meseleyi ölçüp tartmanızı sağlayacak yeni bir bakış açısı kazandıracak. Kimler çıkarlarını daha fazla öne alıyor, kim hakkınız olanı sizden almaya kalkışıyor, siz ilişkilerinizi kendinize göre mi yorumluyorsunuz, sadece beklentileriniz mi önemli? Sizin de eksik ve yanlışlarınız yok mu? Bütün bu konuları derinlemesine ele aldığınızda hem kendinizin hem başkalarının tutkularını, saplantılarını, zayıflıklarını görebilirsiniz. Hayat bazen insanları, menfaatler üzerine kurulan ilişkilere yöneltir, hak ve hukuk gözetilmez, yoldan çıkılır ve maneviyat körelir. Geri hareket bunları idrak etmemizi, bizi nasıl zayıf düşürdüğünü görmemizi sağlar. Arınmamız, toparlanmamız için bize yardımcı olur.

Bu geri hareketin bizleri içsel anlamda geliştirmesi, büyütmesi ve arınmamızda katkı sağlaması dileğimle, BOĞA Sevgili Boğalar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu sizlerin özel veya iş amaçlı ortaklıkları, evlilik gibi uzun süreli ilişkileri, sözleşmeye dayalı işleri tekrar gözden geçirmenizi sağlayan bir süreçtir. Buna ben manevi bir iç gözlem dönemi olarak bakıyorum. İnsan en iyi kendini tanır sözünden yola çıkarak, bu süreçte siz de ilişkilerde değer verdiğiniz kriterleri, hangi insanları kendinize çektiğinizi, bu anlamdaki tutkularınızı veya zayıflıklarınızı gözden geçireceksiniz. Geçtiğimiz Ekim 2017 tarihinden bu yana bu konularda ne gibi gelişmeler yaşandı, kararlar verdiniz? Evliyseniz mutlu musunuz, sorunlarınız varsa bunları nasıl çözümlemek gerekiyor, bir iş ortaklığınız var mı, bu ortaklıkla ilgili durum nedir? Bunları da ele alacaksınız. Bu dönemde yavaşlayıp, kendimize sorular soracağız. Derinlemesine düşüneceğiz. Kendimizle yüzleşeceğiz. İlişkiye bakış açımızı yeniden ele alacağız. İlerlemeyen, sorun yaratan noktaları sen ve ben demek yerine biz diyerek gözden geçireceğiz. Evlenmek istiyorsak, boşanmayı düşünüyorsak, bir iş ortaklığı kuracaksak bu kararımızın ileride sorun çıkarmaması adına inceleyeceğiz. Bu gözden geçirmeler sağlam, tutarlı, bilinçli ve manevi anlamda doğru yolda ilerlemek adına olumlu olacak. Sadece kendi açımızdan bakma zamanı değildir. Ortaklaşa yapılacak her türlü ilişki ve bağlantının güçlü olması için gerileme süreci gayet faydalı ve olumludur.

Bu geri hareketin bizleri içsel anlamda geliştirmesi, büyütmesi ve arınmamızda katkı sağlaması dileğimle, İKİZLER Sevgili İkizler 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu süreç bir yandan geçtiğimiz Ekim 2017 tarihinden bu yana olan gelişmelere bakmak ve geri hareket sonrasına hazırlanmaktır. Günlük hayatla olan bağımızı, sorumluluklarımızı, sağlığımızı, düzeltilmesi gereken aksaklıkları, iş ve iş arkadaşlıklarımızı, görevlerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Belki de bedenimize, ruhumuza gereken özeni göstermedik, problemler vardı biz üstünü örttük. Şimdi bunları şöyle bir analiz edeceğiz. Yavaş ancak kişisel anlamda gelişimi önemseyerek meseleleri ele alacağız. Bizi zorlayan şartları veya bizim dikkat etmeden zorlandığımızı fark edeceğiz. Gücümüzü aşan durumlara çözüm bulmaya ve bu sürecin sonunda doğru bir karar vererek yolumuzda ilerleyeceğiz. Bu geri hareket süreçleri bir onarım, kendine gelme, toparlanma, gelişmek, büyümek adına kendimize ve duruma bakma vaktidir. İhmal edilenler, ince elenip sık dokunanlar, dikkatsizlikler, tembellik veya aşırılıklar bize kendini hissettirir ve biz bunları derleyip toparlamak gerektiğini anlarız. Bunları yapmazsak ilerlemenin, gelişmenin mümkün olmadığını fark ederiz. Hırs, öfke, intikam gibi duygulardan arınırız veya böyle olan insanlardan, durumlardan kaçınırız. Manevi yanımızı besleriz, ruhsal ve bedensel anlamda arınırız, güçleniriz.

Bu geri hareketin bizleri içsel anlamda geliştirmesi, büyütmesi ve arınmamızda katkı sağlaması dileğimle, YENGEÇ Sevgili Yengeçler 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu süreç bir yanıyla geçmişin analiz diğer yanıyla geleceğin hazırlığıdır. Hangi konularda? Öncelikle aşk hayatımıza bakacağız. Nasıl ilişkiler yaşıyoruz ve nasıl kişilerle bağlantı kuruyoruz? Aşkın bize göre tanımlaması nedir? Hayatı keyifli kılacak aktivitelere açık mıyız? Hayattan tat alıyor muyuz, bunu yaparken abartıyor veya tam tersine kısıtlıyor muyuz? Bunları ele alacağız. Çocuklarımız varsa onlarla olan paylaşımlarımız, çocuk sahibi olmayı istiyorsak, buna ne kadar hazır olduğumuz, yakın bulduğumuz insanlarla ilişkimiz, becerilerimiz, hobilerimiz gibi önemli konuları derinlikli inceleyeceğiz. Kendimizle muhasebe sürecimiz gibi görebiliriz. Belki de aşktan kaçıyoruz veya sürekli yanlış ilişkiler içinde kendimizi üzüyoruz, kim bilir belki de kendimize hiç zaman ayırmıyor başkaları için kendimizden vazgeçiyoruz. Takıntılı, endişeli şekilde hayatı kendimize zehir ediyoruz. Bunlara da bakacağız. Sağlıklı ve doyumlu bir hayat için gerekenleri saptayacağız. İhmal ettiğimiz, üstünü örttüğümüz, kendimize dahi söylemekten kaçındığımız, bastırdığımız zayıflıkları, fedakarlıkları, hırsları, tutkuları, kaygıları bu sürecin uyarısıyla masaya yatıracağız. Böylece geri hareket sonrasında kendimize gelmiş, toparlanmış, arınmış, manevi anlamda canlanmış olacağız.

Bu geri hareketin bizleri içsel anlamda geliştirmesi, büyütmesi ve arınmamızda katkı sağlaması dileğimle, ASLAN Sevgili Aslanlar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu süreç bir yanıyla Ekim 2017 tarihinden bu yana olanlara bir bakmak, diğer yanıyla Temmuz sonrasına hazırlıktır. Bu dönemde, ailemizle ilgili durumlara bakacağız. Sorunlarımız varsa bunların nedenleri üzerinde duracağız, çözüm yollarını kendi içimizde gözden geçireceğiz. İletişim, paylaşım gibi olgular üzerinde duracağız. Nasıl bir evde yaşıyoruz, nasıl bir aileye sahibiz, onların bizden, bizim onlardan beklentilerimizi ele alacağız. Yuva kurmayı, bir ev satın almayı, bir yere yerleşmeyi, kısaca köklerimizi güçlendirmeyi, kişisel değerlerimizin aile içindeki önemini, geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmeyi önemseyeceğiz. Bunları hırslı, takıntılı ve çıkarcı bir bakış açısıyla değil, manevi iç huzuru, zenginliğiyle gözden geçirmemiz bize hayırlı kapılar açacaktır. Arazi, emlak, miras, bir mülkün paylaşımı gibi konular gündemimizde yer alacak. Vatan toprağına dönmek isteyenler, uzaklarda olup ailesini özleyenler, birlik ve beraberlik olgularına daha fazla önem verecekler. Bu bir süreçtir. Yavaş seyreder. Ancak iç gözlem ve düşüncenin zenginleştiği bir zaman dilimidir. Gelişimin ibresi ailemiz, yuvamız, kişisel değerlerimizdir. Hoşgörülü olmak, hakkı gözetmek gerekir. Kibirlilik, gösteriş, bencillik kaybettirir. Buna uygun davranmayanlar kaybeder, önemseyenler kazanır, gelişir ve büyür.

Bu geri hareketin bizleri içsel anlamda geliştirmesi, büyütmesi ve arınmamızda katkı sağlaması dileğimle, BAŞAK Sevgili Başaklar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu süreç hem geçtiğimiz Ekim 2017 tarihinden bu yana olanlara bir bakmak hem de Temmuz sonrasına bir hazırlık yapmaktır. Bu dönem, eğitimden, iş girişimlerine, yakınlarımızla ilişkimizden yolculuklara kadar geniş bir alanda etkilidir. Bilgi sahibi olmayı önemsemenin, bilmediklerimizi öğrenmenin, fiziksel-zihinsel ve duygusal anlamda kendimizi ölçüp tartmanın vaktidir. İnsanız tabii ki her durumda kendimizi haklı görürüz. Ancak gururumuz, sürekli kontrollü olmak arzumuz, saplantılarımız veya zayıflıklarımız bizi gelişimden alıkoyar. Böyle biriysek, şimdi iç dünyamıza çekilip kendimize bakacağız. Böyle davranmanın bize olan zararını veya bizi zorlayan yanlarını gözden geçireceğiz. Neyi ne kadar bildiğimizi, çevremizi gözlemleyeceğiz. Yavaşlayacağız belki ama kaçtığımız, kendimize sormaktan çekindiğimiz, bastırdığımız ne varsa bunlarla yüzleşeceğiz. Yanlışlarımızı veya yanlış gidenleri göreceğiz. Eğitim hayatımız veya iş yaşamımızla ilgili durumlara tekrar bir göz atacağız. Nasıl bir çevrede yaşamak istiyoruz, nasıl bir hayat sürmek istiyoruz, derinlemesine araştıracağız. Hırs, takıntı, kin, öfkenin insanı yoldan çıkartan kibirli hale getiren olumsuzluğu yerine, hoşgörüyü, manevi zenginliği önemseyeceğiz. Bu iç muhasebe, düşünme hali bize hayırlı kapılar açacaktır. Bu dönem merak ettiğimiz konularda araştırmak yapmak, belge hazırlamak, dosyalamak, veri toplamak için gayet uygundur.

Bu geri hareketin bizleri içsel anlamda geliştirmesi, büyütmesi ve arınmamızda katkı sağlaması dileğimle, TERAZİ Sevgili Teraziler 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu süreç paraya yaklaşım tarzımızı, ihtiyaçlarımızı, güvence olarak gördüğümüz değerlerimizi yeniden gözden geçirmemizi sağlayacaktır. Bu bir bakıma kendimize çeki düzen verme halidir. Belki çok fazla harcayan, bütçemizin ayarını bilmeyen biriyiz. Şimdi harcamalara daha dikkat ederek, elimize geçeni har vurup harman savurmayarak bilinçli hareket etmeyi öğreneceğiz. Belki de fazlasıyla parayı merkez alan, hayatı maddi gücümüze göre değerlendiren biriyiz. O zaman hırsımıza yenilmemeyi, her şeyin sadece maddi güçten ibaret olmadığını fark edeceğiz. Kişiden kişiye değişen geri hareket süreci yavaşlama ve durup olan bitene bakma halidir. Kendinize sormaktan kaçındığınız soruları veya üstünü örttüğünüz problemleri görmek vaktinizdir. İncelemek, eskiye ait konularla uğraşmak, gelecekte arzu edilenlere ulaşmak zamanıdır. Birikim tabii ki önemlidir. Gelir-gider dengeli olmalıdır. Geri hareket dönemi, büyüme ve gelişme adına insanın kendiyle muhasebesidir. Maddi konuları daha fazla önemseyebiliriz. Neye sahip olduğumuzu, ihtiyaçlarımızı, değerlerimizi gözden geçiririz. Hırs tuzağına düşmeyelim. Aç gözlü, bencil olmayalım. Fakat parasal konularda da rahat davranmayalım. Paylaşımcı olalım ancak kendimizi zor duruma sokacak kararlar da vermeyelim.

Bu geri hareketin bizleri içsel anlamda geliştirmesi, büyütmesi ve arınmamızda katkı sağlaması dileğimle, AKREP Sevgili Akrepler 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter burcunuzda gerileyecek. Bu süreçte ilişki, sorumluluklar, aile konularına ve en önemlisi kendinize bir bakış halidir. Geçtiğimiz Ekim 2017 tarihinden bu yana kişisel anlamda sizi etkileyen durumları, kararları, yaşananları şimdi tekrar gözden geçireceksiniz. Sizi harekete geçiren dürtülerinizi, bilinçaltınızda izler bırakan olayları, geçmişi ve kişileri tekrar ele alacak, bunları yeniden tanımlayacaksınız. İnsanların nasıl gördüğü, değerlendirdiğinden ziyade sizin kendinizi nasıl görmek istediğinizi belirleyeceksiniz. Bu fiziksel ve duygusal anlamda bir dönüşüm sürecidir. Bedeninize, ruhunuza, hayatınıza bir bakıştır. Kıskançlık, şüphe, aşırı hırs, gurur gibi karanlık yönlerinizin keşfidir. Bir şeyleri sürekli kontrol ederken, savunurken, tutkuyla severken, azimle ilerlerken belki de kendinize zaman ayırmadığınızı, yorulduğunuzu düşüneceksiniz.

Belki siz kolay kolay affetmeyen, unutmayan, hatta kinlenen bir kişisiniz. Şimdi geçmişi yeniden gözden geçirirken, bunları kendi içinizde affederek yüklerinizden kurtulacaksınız. Aşırı uçlarda, yıkıcı duyguların yorgunluğundan kurtulmak için gerekenleri saptayacaksınız. Bütün bunlar kişiliğinizi geliştirecek, sizi rahatlatacak, zenginleştirecektir. Bazen kendimizi ne kadar yorduğumuzu, üzdüğümüzü bilmeyiz. Gerileme döneminde bunların farkına varırız. Bir şeyleri sürekli sorgulamak yerine kendi haline bırakmayı, manevi yanlarımızı beslemeyi öğreniriz. Bu bize huzur, içsel barışma ve güven duygusu yaratır. Böyle bir dönüşüm, geri hareket sonrası olumlu bir yön belirlemede, karar vermede yardımcı olacaktır. Bu geri hareketin bizleri içsel anlamda geliştirmesi, büyütmesi ve arınmamızda katkı sağlaması dileğimle, YAY Sevgili Yaylar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu dönem hem geçtiğimiz Ekim 2017 tarihinden bu yana olanlara bakmak hem de geri hareket sonrasına hazırlık anlamı taşır. Sizin gibi dünyayı keşfetmekten hoşlananlar için bu süreç her ne kadar yavaşlatıcı olsa da, manevi açıdan iç dünyanızı zenginleştiricidir. İnsanız, tabii ki doğrularımız gibi yanlışlarımız da var. Bazen kendimize öyle yükleniriz ki, hep yanlış yapan kişiymişiz gibi kendimizi suçlarız. Kimi zaman da kendimizi öyle merkeze alırız ki, hep haklı taraf bizizdir. Bunların her ikisi de yaşam kalitemizi düşüren, yoran hallerdir. Geri hareket döneminde aşırı uçlarımızın farkına varırız.

Her şey hakkında yeni bir perspektif kazanırız. Yeniden bir şeyleri okuruz, gözlemleriz, inceleriz, araştırırız. Eskiye döneriz, ilişkilerimizi, yaşadıklarımızı gözden geçiririz. Bilinçaltımıza sızan, bizi etkisi altına alan olayları, süreçleri düşünürüz. Bunların hepsi arınmamızı, yüzleşmemizi sağlar. Bu dönem içimizdeki güzellikleri hissetmek için birebirdir. Hayatla barışmak, arınmak vaktidir. Sizlere tavsiyem ruhunuza iyi gelecek, sizi rahatlatacak, canlandıracak aktivitelere yönelmenizdir. Bedeninizi zararlı toksinlerden, ruhunuzu gereksiz yüklerden böylece kurtarırsınız. Bu geri hareketin bizleri içsel anlamda geliştirmesi, büyütmesi ve arınmamızda katkı sağlaması dileğimle, OĞLAK Sevgili Oğlaklar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu süreç toplumsal yaşantımızı, ilişkilerimizi, dünya ile bağımızı, ideallerimizi yeniden ele alma zamanıdır. Bu kadar çalışkan ve zorluklara rağmen ayakta durmayı bilecek kadar dayanıklı Oğlaklar dinlenmeyi, kendilerine zaman ayırmayı bilmeliler. Birilerini memnun edeyim derken, kendinizi ihmal etmişseniz veya gereksiz işlerle zaman kaybetmiş, hangi yolu tercih edeceğinizi bilememişseniz, şimdi bunları tespit edebileceksiniz. Kişisel tercihlerinizi belirleyecek, dostluk kavramını yeniden ele alacaksınız.

Karamsar, olumsuz, sürekli didikleyen, hiçbir şeyden memnun olmayan bir kişi, bu dönemde sahip olduğu değerlerin farkına varabilir. Araştırır, okur, gelişir, büyür ve manevi anlamda zenginleşir. Sınırlarının farkına varır. Yaşadığı toplumu gözden geçirir. Geçmişte verilen kararları, vardığı sonuçları, edindiği tecrübeleri düşünür. Bunların ışığında gelecekte yapmak istediklerini tespit eder. Geri hareket onarım vaktidir. Yanlış gidenleri tespit etmek, düzenli ve sağlıklı gideni sürdürmek, eksikleri tamamlamak, farklı bir pencereden hayata bakmak zamanıdır. Bütün bu çabalar geri hareket sonrasında karşılıksız kalmayacaktır. Bu geri hareketin bizleri içsel anlamda geliştirmesi, büyütmesi ve arınmamızda katkı sağlaması dileğimle, KOVA Sevgili Kovalar 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Kariyer hayatı ve sorumlulukları işaret eden alanda etkili olacak bu süreç, geçtiğimiz Ekim 2017 tarihinden bu yana verilen kararların geldiği noktayı görebilmemizi sağlıyor. Aslına bakarsak bu süreç bir onarım zamanıdır. İster çalışan ister evde oturan biri olun fark etmez. Kendinizi hangi konuda başarılı görmek, doyumlu, mutlu ve zengin hissetmek istiyorsanız, o konularda geliştirmeye çalıştığınız bir dönem olacaktır. Bir keşif süreci diyebiliriz. Belki yavaşlarız, tam emin olmak için bir daha düşünürüz.

Ancak daha önce fark etmediğimiz birçok şeyi şimdi anlarız. Eksiklerimizi görürüz. Bunları tamamlarız. Hatalarımızı telafi ederiz. Yavaş büyürüz, belki hayata meydan okuruz fakat nelerin bizim için önemli olduğunu gayet net anlarız. Ruhumuzu arındırırız. Kendimize zaman tanırız. Projeler geliştiririz. Bunlar üzerinde düşünürüz. araştırırız, okuruz. Bu süreç sizi daha verimli yapacaktır. Hızla verilen kararlar yerine, düşünüp taşınacağız. Şartları gözden geçireceğiz. Bu çabalar geri hareket sonrasında arzu ettiğimiz zirveye ulaşmamızda yardımcımız olacaktır. Bu geri hareketin bizleri içsel anlamda geliştirmesi, büyütmesi ve arınmamızda katkı sağlaması dileğimle, BALIK Sevgili Balıklar, 9 Mart saat 07:45-10 Temmuz saat 21:02 arasında Jüpiter gerileyecek. Bu dönemi bir içe yönelme, enerjimizi toplama ve gereksiz yüklerden arınma olarak görüyorum. Bir tür ruhsal detoks gibi. Evet buna ihtiyacımız var. Sorunları yeni bir bakış açısıyla gözlemlemek, çözüm bulmak için şimdi kendimize döneceğiz. Hani hep birileri adına fedakarlık yaparız, özveride bulunuruz ama kendimizi ihmal ederiz. İşte bu dönem dışarıdaki sesi biraz kısıp, kendimizle buluşmak, maneviyatımızı güçlendirmek, neler olup bittiğini anlamak için gayet olumludur. İdeallerimiz, hedefimiz, yaşam amacımızı kendi içimizde keşfettiğimiz bir süreç bu.