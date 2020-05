Jüpiter'in kızılötesi fotoğrafı çekildi

Bu yöntemde aynı nesnenin çok sayıda fotoğrafı çekiliyor ve her fotoğrafta atmosferden kaynaklanan bulanıklık etkisinin en az olduğu yerler seçilerek bir araya getiriliyor.

Bu yöntemi Jüpiter'e uygulayan araştırmacılar, gezegenin iç işleyişine dair yeni bilgilere ulaşmayı hedefliyor.

Araştırmacıların çözmeye çalıştıkları bilmecelerden biri, gaz devinde yüzyıllar sürebilen devasa fırtınaların arkasındaki dinamikler.

Jüpiter hakkındaki bilgiler

Gezegenin çapı Dünya'nın 11 katı, kütlesi ise 300 katı

Güneşin etrafında dönmesi 12 yıl, kendi etrafında dönmesi ise 10 saat sürüyor

Yapısı bir yıldızı andırıyor: Büyük kısmı hidrojen ve helyumdan oluşuyor

Yüksek basınç altında hidrojen metal gibi davranıyor

Bu "metalik hidrojenin" gezegenin manyetik alanında etkisi olduğu düşünülüyor

Gezegenin en üst katmanlarındaki bulutlarda amonyak ve hidrojen sülfit var

Atmosferdeki "şeritlerde" doğu-batı yönünde çok güçlü rüzgarlar esiyor

Gezegenin atmosferinde yıllardır devam eden "Büyük Kızıl Nokta" adı verilen fırtına, Dünya'dan daha geniş bir alan kaplıyor

