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Jüpiter'in kızılötesi fotoğrafı çekildi

09.05.2020 13:29 | Son Güncelleme

Hawaai'deki Gemini teleskobunu kullanan bilim insanları, gaz devinin çok detaylı bir kızılötesi fotoğrafını çekmeyi başardı.

Jüpiter'in kızılötesi fotoğrafı çekildi

Astronomlar Jüpiter atmosferinin üst katmanlarında yer alan bulutların altındaki sıcak bölgeleri kızılötesi algılayıcılarla takip ederek gaz devinin yeni bir fotoğrafını çekti.

Hawaii'deki Gemini North Teleskobu'nu kullanılarak çekilen bu fotoğraf, yeryüzünden çekilen en detaylı Jüpiter fotoğraflarından biri oldu.

Dünya atmosferindeki değişimlerden etkilenmedikleri için genellikle en detaylı fotoğraflar Dünya'nın yörüngesindeki teleskoplardan çekiliyor.

Bilim insanları bu fotoğrafı elde edebilmek için dünya atmosferinin yol açtığı bulanıklığı gideren "lucky imaging" (şanslı görüntüleme) adlı bir teknik uyguladı.

Bu yöntemde aynı nesnenin çok sayıda fotoğrafı çekiliyor ve her fotoğrafta atmosferden kaynaklanan bulanıklık etkisinin en az olduğu yerler seçilerek bir araya getiriliyor.

En "şanslı" fotoğraflar bir araya getirildiğinde, tek bir çekimde ulaşılamayacak bir netlik ortaya çıkıyor.

Kızılötesi, Hubble gibi teleskopların kaydettiği görülebilir ışık dalgalarından daha uzun bir frekans.

Genellikle bilim insanları tarafından, kalın atmosferlerin altındaki faaliyetleri az da olsa tespit edebilmek için kullanılıyor.

Bu yöntemi Jüpiter'e uygulayan araştırmacılar, gezegenin iç işleyişine dair yeni bilgilere ulaşmayı hedefliyor.

Araştırmacıların çözmeye çalıştıkları bilmecelerden biri, gaz devinde yüzyıllar sürebilen devasa fırtınaların arkasındaki dinamikler.

Jüpiter hakkındaki bilgiler

  • Gezegenin çapı Dünya'nın 11 katı, kütlesi ise 300 katı
  • Güneşin etrafında dönmesi 12 yıl, kendi etrafında dönmesi ise 10 saat sürüyor
  • Yapısı bir yıldızı andırıyor: Büyük kısmı hidrojen ve helyumdan oluşuyor
  • Yüksek basınç altında hidrojen metal gibi davranıyor
  • Bu "metalik hidrojenin" gezegenin manyetik alanında etkisi olduğu düşünülüyor
  • Gezegenin en üst katmanlarındaki bulutlarda amonyak ve hidrojen sülfit var
  • Atmosferdeki "şeritlerde" doğu-batı yönünde çok güçlü rüzgarlar esiyor
  • Gezegenin atmosferinde yıllardır devam eden "Büyük Kızıl Nokta" adı verilen fırtına, Dünya'dan daha geniş bir alan kaplıyor

Jüpiter'in Hubble tarafından çekilen fotoğrafı

Jonathan.Amos-INTERNET@bbc.co.uk and follow me on Twitter: @BBCAmos

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