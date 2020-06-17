HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Jüpiter'in kızılötesi fotoğrafı çekildi

Jüpiter'in kızılötesi fotoğrafı çekildi

17.06.2020 16:18 | Son Güncelleme

Hawaai'deki Gemini teleskobunu kullanan bilim insanları, gaz devinin çok detaylı bir kızılötesi fotoğrafını çekmeyi başardı.

Jüpiter'in kızılötesi fotoğrafı çekildi

Astronomlar Jüpiter atmosferinin üst katmanlarında yer alan bulutların altındaki sıcak bölgeleri kızılötesi algılayıcılarla takip ederek gaz devinin yeni bir fotoğrafını çekti.

Hawaii'deki Gemini North Teleskobu'nu kullanılarak çekilen bu fotoğraf, yeryüzünden çekilen en detaylı Jüpiter fotoğraflarından biri oldu.

Dünya atmosferindeki değişimlerden etkilenmedikleri için genellikle en detaylı fotoğraflar Dünya'nın yörüngesindeki teleskoplardan çekiliyor.

Bilim insanları bu fotoğrafı elde edebilmek için dünya atmosferinin yol açtığı bulanıklığı gideren "lucky imaging" (şanslı görüntüleme) adlı bir teknik uyguladı.

Bu yöntemde aynı nesnenin çok sayıda fotoğrafı çekiliyor ve her fotoğrafta atmosferden kaynaklanan bulanıklık etkisinin en az olduğu yerler seçilerek bir araya getiriliyor.

En "şanslı" fotoğraflar bir araya getirildiğinde, tek bir çekimde ulaşılamayacak bir netlik ortaya çıkıyor.

Kızılötesi, Hubble gibi teleskopların kaydettiği görülebilir ışık dalgalarından daha uzun bir frekans.

Genellikle bilim insanları tarafından, kalın atmosferlerin altındaki faaliyetleri az da olsa tespit edebilmek için kullanılıyor.

Bu yöntemi Jüpiter'e uygulayan araştırmacılar, gezegenin iç işleyişine dair yeni bilgilere ulaşmayı hedefliyor.

Araştırmacıların çözmeye çalıştıkları bilmecelerden biri, gaz devinde yüzyıllar sürebilen devasa fırtınaların arkasındaki dinamikler.

Jüpiter hakkındaki bilgiler

  • Gezegenin çapı Dünya'nın 11 katı, kütlesi ise 300 katı
  • Güneşin etrafında dönmesi 12 yıl, kendi etrafında dönmesi ise 10 saat sürüyor
  • Yapısı bir yıldızı andırıyor: Büyük kısmı hidrojen ve helyumdan oluşuyor
  • Yüksek basınç altında hidrojen metal gibi davranıyor
  • Bu "metalik hidrojenin" gezegenin manyetik alanında etkisi olduğu düşünülüyor
  • Gezegenin en üst katmanlarındaki bulutlarda amonyak ve hidrojen sülfit var
  • Atmosferdeki "şeritlerde" doğu-batı yönünde çok güçlü rüzgarlar esiyor
  • Gezegenin atmosferinde yıllardır devam eden "Büyük Kızıl Nokta" adı verilen fırtına, Dünya'dan daha geniş bir alan kaplıyor

Jüpiter'in Hubble tarafından çekilen fotoğrafı

.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama
Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?
2020 LGS Haziran ayı örnek soruları yayımlandı!2020 LGS Haziran ayı örnek soruları yayımlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Vaka sayılarıyla ilgili flaş açıklama

Vaka sayılarıyla ilgili flaş açıklama

Bu ilçede hiç koronavirüs görülmedi: Gelmeyin, istemiyorum

Bu ilçede hiç koronavirüs görülmedi: Gelmeyin, istemiyorum

Cüneyt Özdemir-Ahmet Şık kavgası olay oldu!

Cüneyt Özdemir-Ahmet Şık kavgası olay oldu!

Tesisatçı değil! Çok ünlü biri

Tesisatçı değil! Çok ünlü biri

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Barış’la Yarışan Furkan Korkmaz kimdir? (Anlat Bakalım)

Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?

Taksim'de pes dedirten manzara! Uyarılara rağmen umursamadılar

Taksim'de pes dedirten manzara! Uyarılara rağmen...

Mecidiyeköy'deki motosiklet kazası böyle görüntülendi

Motosiklete çarpıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Gölcük'te ürküten görüntü! 7 şimşek aynı karede

7 şimşek tek karede! Ürküten fotoğraf Gölcük'te çekildi

Avrupa'da 1200 kilisede ismi var! Sivas'ta mezarı aranıyor

Avrupa'da 1200 kilisede ismi var! Sivas'ta mezarı aranıyor

Korkunç olay! Lastik değiştirmek isterken hayatını kaybetti

Korkunç olay! Lastik değiştirmek isterken hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.