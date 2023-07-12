Jüri, yapay zeka tarafından üretildiğinden şüphelenince... Alınan karar şaşkına çevirdi!

Yapay zeka tarafından oluşturulan fotoğraflar günümüzde birçok yerde kullanılıyor.

Suzi Dougherty'nin fotoğrafının ise aktarıldığı kadarıyla yapay zeka tarafından oluşturulan bir fotoğrafla alakası yoktu.

Ancak Dougherty'nin cep telefonuyla çekildiği konusunda ısrar etmesine rağmen, söz konusu fotoğraf jüri tarafından 'şüpheli' olarak değerlendirildi.

JÜRİ YAPAY ZEKA TARAFINDAN ÜRETİLDİĞİNDEN ŞÜPHELENDİ, FOTOĞRAF YARIŞMASINDAN ATILDI!

Daily Mail'ın haberine göre fotoğraf, Dougherty'nin 18 yaşındaki oğlu Caspar'ın mankenlere benzer bir duruş sergilediği, Sidney'deki Powerhouse Müzesi'ndeki bir sergide çekildi.

Dougherty verdiği demeçte, oğlu Caspar'ı lüks bir modaevinin giyim sergisinde iki mankenin yanında fotoğrafladığını söyledi.

Dougherty, "Fotoğrafı gerçekten beğendik ve modaevini çok seven ama hasta olduğu için gidemeyen annem için bastırdık ve o da bana bu yarışmaya katılmam gerektiğini söyledi" dedi.

Dougherty "Moda" teması altında bir fotoğraf yarışmasına başvurdu.

Başvuru dört jüri üyesi tarafından incelendi ve beğenildi ancak yapay zeka tarafından üretildiğinden şüphelendikleri için reddedildi.

Yarışma organizatörleri şöyle konuştu:

"En son fotoğraf yarışmamızda, önce tüm jüri üyelerinin ilgisini çeken ve daha sonra şüphe uyandıran bir fotoğraf ulaştı ve biz de bu fotoğrafı değerlendirmeye dahil etmemeye karar verdik.

Gelecekte yapay zeka görüntüleri için bir bölüm ekleyebileceğimizi, (sosyal medyada ve yarışmanın şartlarında belirttik) zaten belirtmiştik. Ancak şu anda bunları kabul etmiyoruz, bu nedenle herhangi bir şey göndermemenizi rica ediyoruz.

Görüntülerin siber uzaydan değil, Sizin gerçek hayat deneyimlerinizden gelmesini istiyoruz.

Gönderilen görselin yapay zeka tarafından üretildiğinden tamamen emin olmamızın bir yolu yok ancak dört jüri üyesinin içgüdülerini gerçekten göz ardı edemezsiniz."

ALINAN KARAR KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Dougherty ise alınan karar karşısında şaşkına döndü.

Dougherty, yarışmayı düzenleyen fotoğraf mağazasına karşı bir kırgınlığı / kötü hissi olmadığını, harika bir yer olduklarını ve durumu düzeltmeyi teklif ettiklerini söyledi.

Suzi Dougherty, kendisine çerçeve içinde bir baskı teklif ettiklerini ve satmak için resmi mağazanın vitrinine koyacaklarını söylediklerini belirtti.

