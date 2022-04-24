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Jüriyi etkileyeyim derken işleri ters gitti! Yetenek yarışması Britain's Got Talent'taki ölüme davetiye çıkartan anlar izleyenleri korkuttu

24.04.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin 15 yıldır ekranlarda olan yetenek şovu Britain's Got Talent'ta sahneye çıkan birçok jüriyi etkilemeyi başardı, ancak bazen de işler pek yolunda gitmedi. Tehlikeli gösterilerden dolayı ölüme yakın sarsıcı anlar yaşandı.

Jüriyi etkileyeyim derken işleri ters gitti! Yetenek yarışması Britain's Got Talent'taki ölüme davetiye çıkartan anlar izleyenleri korkuttu

Ülkelerin kendi yeteneklerini aradığı televizyon şovları hala moda. İngiltere'nin de Britain's Got Talent adında bir şovu var. 15 yıldır ekranlarda olan şov, seçmeler boyunca tehlikeli ve açıkça ölümcül birçok olaya sahne oldu. Ancak bazıları pek planlandığı gibi bitmedi. Öyle ki bıçak fırlatmaktan boğulma tehlikesi yaşamaya, sağlık ekiplerinin acil müdahalesinden yangına kadar birçok unutulmaz an kayıtlara geçti. İşte bunlardan bazıları...

SIMON COWELL AZ KALSIN BIÇAKLA "ÖLDÜRÜLÜYORDU"

Edward Pinder ismindeki "bıçak fırlatıcı" unvanına sahip adam, 2018'de Britain's Got Talent sahnesine çıktı ve bıçak fırlatma eylemi için gösterinin en ünlü yıldızının, yani Simon Cowell'ın yardımını istedi. Simon Cowell'ı sahneye çağıran Pinder, bıçakları Cowell'a doğrultmaya başladı. Ancak ikinci denemesi İngiliz izleyenleri dehşete düşürdü. Çünkü bıçaklardan biri Cowell'a çarptı. Ünlü İngiliz şarkıcı Amanda Holden "Simon Cowell'ı neredeyse öldürüyordun!" dedi.

BOĞULMASINA RAMAK KALAN YARIŞMACI

Aynı yıl şova katılan kaçış sanatçısı Matt Johnson ise kendisini mekanizmadan çıkaramadığında izleyicilere korkutucu anlar yaşattı. Ellerinin ve kollarının kullanımını engelleyen Johnson, ağzına kadar suyla dolu bir kutuya girdi. Nefes alamayan Johnson, 1 dakika 45 saniyede kendini kurtarmayı başaramazsa yardıma ihtiyacı olacağını söyledi. Tüyler ürpertici bir performans sergileyen adam, mücadelesi sonucunda sağlık ekiplerinin müdahale etmesi için işaret verdi. Tam zamanında kaçsa da jüri onu bir sonraki tura göndermedi.

SAHNEDE YETENEK DE VAR ATEŞ DE!

Sunucu Declan Donnelly, Kıbrıslı Rum Bamba'nın seçmeleri sırasında yangınla mücadele etmek zorunda kaldı.

God Talent

Bamba, dört jüri üyesini de sahneye çağırarak onlara müzik eşliğinde tabak fırlattırdı. Bamba ise kafasına bardakları dizdi ve tepesine yanan bir peçete koyarak dengede durmaya çalıştı. Daha sonra bardaklar yere düşüp parçalandı ve yangın çıktı. Sunucu Declan Donnelly sahneye fırlayarak ufak çaplı yangını söndürdü.

BONUS: DUBLÖR SANATÇISI NEREDEYSE ÖLECEKTİ

Jonathan Goodwin, Britain's Got Talent'ın ABD versiyonu America's Got Talent: Extreme'in bir bölümünde bir kaçış eylemi ters gittikten sonra neredeyse ölüyordu.

Goodwin

Goodwin'in iki yanında iki araba sallanıyordu. Bu sırada o bir deli gömleği içinde havada asılıydı. Goodwin kendini serbest bırakmaya çalışırken, arabalar birbirine çarptı ve alev aldı. Goodwin bu sırada yere düşerek kafasını çarptı. bu düşüş onda "acımasız yaralanmalara" neden oldu.

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İngiltere
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