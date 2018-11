Just Cause 4 sistem gereksinimleri

Just Cause serisi bu yıl yeni bir oyun ile karşımıza çıkacak. Square Enix ve Avalanche Studios tarafından geliştirilen Just Cause 4 4 Aralık 2018 tarihinde PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformları için çıkışını gerçekleştirecek. Aksiyonun yine tavan yapacağı bu oyunun bugün resmi sistem gereksinimleri açıklandı.

Minimum, önerilen ve 4K çözünürlük için açıklanan sistem gereksimleri, orta seviye bir bilgisayarın kaldırabileceği türden. Ancak oyunu High veya 4K çözünürlükte oynamak istiyorsanız NVIDIA GeForce GTX 1070 ekran kartına sahip olmanız gerekiyor.

Just Cause 4 minimum sistem gereksinimleri



İşletim sistemi: Windows 7 SP1

İşlemci: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz veya AMD FX-6300 @ 3.5 GHz

RAM: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD R9 270

DirectX: Version 11

Depolama: 59 GB

Just Cause 4 önerilen sistem gereksinimleri



İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz

RAM: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Vega 56

DirectX: Version 11

Depolama: 59 GB

Just Cause 4 4K sistem gereksinimleri



İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-7700 (3.6 GHz) veya AMD Ryzen 5 1600X (3.6 GHz)

RAM: 16 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

DirectX: Versiyon 11

