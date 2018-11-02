Just Cause 4 sistem gereksinimleri

Just Cause serisi bu yıl yeni bir oyun ile karşımıza çıkacak. Square Enix ve Avalanche Studios tarafından geliştirilen Just Cause 4 4 Aralık 2018 tarihinde PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformları için çıkışını gerçekleştirecek. Aksiyonun yine tavan yapacağı bu oyunun bugün resmi sistem gereksinimleri açıklandı.
Minimum, önerilen ve 4K çözünürlük için açıklanan sistem gereksimleri, orta seviye bir bilgisayarın kaldırabileceği türden. Ancak oyunu High veya 4K çözünürlükte oynamak istiyorsanız NVIDIA GeForce GTX 1070 ekran kartına sahip olmanız gerekiyor.
Just Cause 4 minimum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 7 SP1
İşlemci: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz veya AMD FX-6300 @ 3.5 GHz
RAM: 8 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD R9 270
DirectX: Version 11
Depolama: 59 GB
Just Cause 4 önerilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz
RAM: 16 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Vega 56
DirectX: Version 11
Depolama: 59 GB
Just Cause 4 4K sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-7700 (3.6 GHz) veya AMD Ryzen 5 1600X (3.6 GHz)
RAM: 16 GB
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
DirectX: Versiyon 11
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