Justin Bieber'dan Hailey Baldwin'e: Seni seviyorum

Mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin, evliliklerinde üç yılı geride bıraktı. 2018'de sürpriz şekilde nikah masasına oturan çift, geçtiğimiz gün Instagram hesaplarından düğünde çekilen kareleri yayınladı.

"AYA KADAR"

Justin Bieber, eşiyle yer aldığı fotoğrafta, "Mutlu yıl dönümleri bebeğim. Seni seviyorum. Aya kadar" ifadelerini kullandı.

ABD'li model ise düğün pozlarına, "9.30" notunu yazdı. Ünlü çiftin paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.



