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Justin Bieber'dan Hailey Baldwin'e: Seni seviyorum

01.10.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gösteri dünyasının popüler çifti Hailey Baldwin (24) ile Kanadalı popçu Justin Bieber (27), üçüncü evlilik yıl dönümlerini sosyal medyada kutladı.

Justin Bieber'dan Hailey Baldwin'e: Seni seviyorum

Mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin, evliliklerinde üç yılı geride bıraktı. 2018'de sürpriz şekilde nikah masasına oturan çift, geçtiğimiz gün Instagram hesaplarından düğünde çekilen kareleri yayınladı.

"AYA KADAR"

Justin Bieber, eşiyle yer aldığı fotoğrafta, "Mutlu yıl dönümleri bebeğim. Seni seviyorum. Aya kadar" ifadelerini kullandı.

ABD'li model ise düğün pozlarına, "9.30" notunu yazdı. Ünlü çiftin paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.


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Anahtar Kelimeler:
Hailey Baldwin Justin Bieber
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