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Justin Bieber eşi Hailey Baldwin'in küvet pozlarını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 11:48 | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle evde kendisini karantinaya alan Hailey Baldwin eşi Justin Bieber'a küvette cesur pozlar verdi. Justin Bieber pozları sosyal medyadan yayınladı.

Karantina sürecinde lüks evinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle bazı takipçileri tarafından eleştirilen Justin Bieber şimdi de eşinin bir dizi fotoğrafına sosyal medya sayfasında yer verdi.

Genç şarkıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Baldwin Bieber, karantina nedeniyle uzun süredir evlerinden dışarı çıkmadı. Ünlü çift birlikte vakit geçirmek için de çeşitli yöntemlere başvuruyor. Bunlardan biri de bol bol fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmak.

Son olarak Justin Bieber, eşi Hailey'nin bol bol fotoğrafını çekip sosyal medya sayfasında yer verdi.

Baldwin, Bieber için lüks evlerinin malikanesindeki küvete girip poz verdi. Bieber'ın 132 milyon takipçisi de bu pozlara yorum ve beğeni yağdırdı. Bieber'ın karantina sürecindeki paylaşımları bazı takipçileri tarafından eleştirilmişti. Bieber'ın bu paylaşımlarının lüks yaşamıyla övünmek anlamına geldiği ileri sürülmüştü.


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