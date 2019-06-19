Justin Bieber, evsiz adama 40 dolar verdikten sonra özel jetine binip malikanesine döndü

Kişisel serveti 265 milyon dolar olan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (25) hafta sonunu ABD Miami’de geçirdi.

Justin Bieber, Miami’de atıştırmalık almak için girdiği benzincinin çıkışında gördüğü bir evsize 40 dolar verirken görüntülendi.

Ünlü şarkıcı, sonrasında özel jetine binip Los Angeles’taki malikanesine dönmek için yola çıktı.

Bieber'ın para verdiği evsiz adamın ise gülümsediği görüldü.

Eşi Hailey Baldwin ile ikinci bir evlilik planlayan Bieber, PEOPLE'a yaptığı açıklamada "Hailey organizatörle birlikte planlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Şubat ayında 'depresyona girdiği' öğrenilen ünlü şarkıcıyla ilgili açıklamalarda bulunan bir kaynak ise, durumunun iyi olduğunu söyleyerek "Tedavilerine devam ediyor. Müzik yapmaya devam etse de işi ağırdan alıyor. Şu evrede hayatını nasıl daha iyi hale getireceğini öğreniyor" ifadelerini kullanmıştı.

