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Justin Bieber: Geçmişte çok acı çektim

25.10.2020 11:29 | Son Güncelleme:
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Justin Bieber: Geçmişte çok acı çektim

Kanadalı yıldız Justin Bieber özel hayatına ve corona virüse dair açıklamalarda bulundu. Geçmiş ilişkilerinde acı çektiğini vurgulayan Bieber, "Gerçekten, 'Adamım bu acı dinecek mi?' diye düşündüğüm zamanlar oldu" dedi.

İki yıldır ABD’li model Hailey Baldwin’le evli olan Justin Bieber yeni belgeselinde hem ilişkilerinde hem de manevi olarak kendine daha çok güvendiğini ifade etti.

Yakında yayınlanacak "Justin Bieber: Next Chapter" (Justin Bieber: Bir Sonraki Bölüm) belgeselinden bir parça paylaşan Bieber, kişisel gelişimine dair açıklamalarda da bulundu.

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Bieber videoda şu ifadeleri kullandı: "İlişkilerimde çok daha fazla güven var. Gerçekten, 'Adamım bu acı dinecek mi?' diye düşündüğüm zamanlar oldu. Artık sadece Tanrı’yla aramdaki ilişkide umudum var. Korkuya ve geçmişe dayanmıyor. Sadece kim olduğuma dayanıyor."

Bieber, corona virüsle ilgili ise, "Bir adım geri çekilip birbirimize odaklanmamızı sağladı. Bu güzel bir şeydi ve albüm üzerinde çalışmaya dönüştü" sözlerini dile getirdi.

Hailey Baldwin'le evlenmeden önce bir diğer Selena Gomez'le inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Kanadalı yıldızın özel hayatına dair açıklamaları bu beraberliğine gönderme olarak yorumlandı.

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