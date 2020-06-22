Justin Bieber hakkında çıkan tecavüz iddiaları ortalığı karıştırdı

Cumartesi günü Justin Bieber hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düştü. Danielle isimli bir Twitter kullanıcısı, Bieber’ın kendisine 9 Mart 2014’te Teksas’ın Austin şehrindeki bir otel odasında tecavüz ettiğini iddia etti.

Otel adına kadar detayları açıklayan Danielle’in hesabı ise bir süre sonra kapandı ve kendisine ulaşılamadı. Ertesi gün Justin Bieber, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, 9 Mart’ta orada olmadığını ve elinde kanıt olduğunu açıkladı.



Danielle yayınladığı mesajda, “Arkadaşlarımla gece boyu eğleniyorduk. Daha sonra bir adam yanımıza yaklaşıp Justin Bieber ile tanışmak isteyip istemediğimizi sordu. Tabii ki evet deyip kabul ettik” dedi. 2014’te kendisinin 21, Justin’in ise 20 yaşında olduğunu söyleyen Danielle, ardından Bieber tarafından kendisi ve arkadaşlarının otel odasına davet edildiğini söyledi.

“KİMSEYE SÖYLEMEMEM İÇİN BENİMLE ANLAŞTI”

Danielle, gecenin detaylarını şu sözlerle anlattı: “Justin benimle kimseye bir şey söylememem için anlaştı, eğer uymazsam ciddi hukuki yaptırımları olacağını söyledi. Ardından beni yatağına davet etti. O an kendime, “Bu nasıl normal olabilir” diye sordum.” Olayın gerçekleştiği sırada vücudunun bilincini kaybettiğini belirten Danielle, daha fazla detay vermek istemediğini söyledi.