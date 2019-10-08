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Justin Bieber ile evlenen Hailey Baldwin gelinliğini ilk kez gösterdi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

Justin Bieber ile bir yıl arayla ikinci kez evlenen Hailey Bieber, gösterişli düğünde giydiği gelinliği ilk kez sosyal medyada paylaştı. Gelinliğin 3,5 metrelik duvağında yer alan yazı dikkatlerden kaçmadı. İşte o paylaşımlar...

ABD’li model Hailey Bieber, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile bir yıl aradan sonra ikinci kez ve gösterişli bir düğünle evlenerek hayallerini gerçekleştirdi.

Geçen hafta gerçekleşen düğünlerinden hemen sonra yaptıkları sosyal medya paylaşımlarında Hailey Bieber’ın gelinlik giymiş halini göstermeyen, fotoğrafları bir dergiye sattıkları için sakladıkları öne sürülen çift, gelinliği ilk kez dünkü paylaşımlarında gösterdi. 25 yaşındaki şarkıcı Justin Bieber, paylaştığı yeni düğün fotoğraflarına, “Geçen pazartesi hayatımın en özel günüydü” notunu düştü.

Hailey Bieber da Off-White gelinliğinin detaylarını gözler önüne seren fotoğraflarını paylaşırken, tasarımcısı Virgil Abloh’a teşekkür etti. Abloh, Louis Vuitton’un erkek giyiminde sanat yönetmeni olarak görev alıyor. Tasarımcının kurduğu Off-White markası, ünlülerin favorisi haline geldi.

Hailey Bieber’ın gelinliğinde en dikkat çeken bölüm 3,5 metre uzunluktaki duvağı. Duvağın en uç kısmında “Till death do us part” (Ölüm bizi ayırıncaya dek) yazısı göze çarptı.

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22 yaşındaki modelin yaptığı paylaşımlardan birinde çiftin yüzükleri görülüyor. Fotoğrafta Hailey Bieber’ın 500 bin dolarlık evlilik yüzüğüne yakın plan yapılmış.

Geçen yıl New York'ta evlenen ve geçen pazartesi günü de South Carolina’daki Montage Palmetto Bluff Hotel’de düğün yapan çift 154 kişiden oluşan davetlilerin önünde birbirlerine tekrar “evet” dedi.

Hailey Baldwin, düğününde gelinlik dışında üç tane beyaz elbise daha giydi.

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