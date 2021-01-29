Justin Bieber ile Hailey Baldwin aynı klipte! 'Yaptığım en doğru şey sensin'

Ünlü model Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber'ın 'Anyone' isimli şarkısının klibi için kolları sıvadı.

Siyah-beyaz formatında çekilen klipte samimi sahneleriyle dikkat çeken Hailey Baldwin ve Justin Bieber, birbirlerine duydukları aşkı bir kez daha gözler önüne serdi.

"HAYATIMDA YAPTIĞIM EN DOĞRU ŞEY SENSİN"

26 yaşındaki Bieber'ın yazdığı şarkının sözleri evli bir çiftin öyküsünü anlatıyor.

Justin Bieber, şarkıda "Bana seni kaybetmeyeceğimi söylüyorsun, ama geleceği tahmin edemezsin, öyleyse asla bırakmayacakmış gibi sarıl / Hayatıma şöyle bir geri dönüp baktığımda, yaptığım en doğru şey sensin" diye sesleniyor.

Sosyal medyadan sık sık eşi ile aşk pozlarını yayınlayan Justin Bieber, geçtiğimiz günlerde bu kareye "Seni seviyorum tatlım" notunu düşmüştü.

Ünlü şarkıcı, eşi ile birlikte 25 Aralık'ta kutlanan Noel Bayramı'nda sahilde gün doğumunu izledikleri an çekilen karelerini takipçileriyle paylaşmıştı.

Bieber, romantik karelerine, "Noel gecesini tüm varlığımın mutlak aşkıyla geçirmek için ne güzel bir yol... Sana o kadar takıntılıyım ki, aslında canımı yakıyor" notunu düşmüştü.

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, model Hailey Baldwin ile 2018'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.

Çift, daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenlemişti.

