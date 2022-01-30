Justin Bieber'ın NFT aşkı! 1.3 milyon dolar ödedi, sosyal medya kullanıcılarını şoke etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, pazar yeri OpenSea'deki Bored Ape Yacht Club koleksiyonundan bir NFT satın aldı. Bieber, NFT'nin ücretini 1,3 milyon dolar değerindeki 500 Ethereum (ETH) ile ödedi.

ÖDEDİĞİ ÜCRET 5 KAT FAZLA

Söz konusu NFT, nadir özelliklere sahip olmadığı için taban fiyatı önemli ölçüde düşüktü. Bu nedenle bazı Twitter kullanıcıları, ünlü şarkıcının 5 kat fazla para ödediğini dile getirdi.

Justin Bieber'ın 500 ethereum karşılığında aldığı NFT'yi satan kişinin onu sadece 0.24 ethereum'a aldığı görüldü.

Bieber dışında ünlü rapçi Eminem, Post Malone, Stephen Curry gibi farklı alanlardan birçok ünlü isim Bored Ape Yacht Club koleksiyonundan NFT’ler satın almıştı.

NFT NEDİR?

NFT, değiştirilemez token anlamına gelmektedir. Dijital para birimlerinin aksine farklı özelliklere sahiptir. NFT aynı zamanda pasif gelir noktasında da diğerlerinden ayrılır. Bir kullanıcı kendi sanat eserini NFT ile oluşturduğu zaman kendisine pasif bir gelir elde etmiş oluyor.

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