Bu durumun depresyon ilaçlarının yan etkisi olabileceğini söyleyenler de var, düğün stresinden kaynaklarını düşünenler de.

Justin Bieber'ın yüzünü sivilce bastı

Bir yıl önce evlendiği Hailey Baldwin’le düğün hazırlığında olan Justin Bieber, son haliyle hayranlarını şaşırttı.

Moda işine de giren Bieber, kendi giyim markası Drew’in tanıtım afişlerini Beverly Hills sokaklarına asarken görüntülendi.

Sarı bir kapüşonluyla fotoğraflanan 25 yaşındaki Kanadalı şarkıcının yüzündeki sivilceler dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda depresyon tedavisi gören Bieber’ın sivilce basan yüzü, hayranlarını meraklandırdı.

Bazıları genç şarkıcının depresyondan hala çıkamadığını ve tedavi için kullandığı bazı ilaçların bu tür bir yan etki yaratmış olabileceğini ileri sürdü.