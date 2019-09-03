Justin Bieber Instagram'da şöhreti, uyuşturucuyu ve depresyonu anlattı

Menajer Scooter Braun tarafından 13 yaşındayken keşfedilen dünyaca ünlü yıldız, aşırı derecede uyuşturucu kullandığını ve ilişkilerinde kötü tavırlar sergilediğini itiraf etti.

Instagram'dan yayımladığı makalede, "Kadınlara karşı alıngan ve saygısız davrandım. Fazlasıyla öfkeliydim" dedi.

Bieber'ın makalesi şöyle devam ediyor:

"Beni seven herkese mesafe koydum… Bunu tersine çeviremeyeceğimi düşünüyordum."

Yaşadığı ruhsal sorunları anlatan Kanadalı yıldız, ergenlik çağında sürekli övülmesinin hayata bakışını nasıl tahrif ettiğini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Küçük bir kasabada yaşayan 13 yaşındaki bir gençten, dünyanın her tarafında takdir gören, milyonların ne kadar sevdiğini ve ne kadar harika olduğunu söylediği birine dönüştüm."

"Bunu genç bir erkek olarak yeterince duyarsanız inanmaya başlıyorsunuz."

"Benim için her şeyi başkaları yaptı, bu nedenle en temel sorumlulukları öğrenemedim."

BANKADA MİLYONLARIM VARDI AMA GERÇEK DÜNYAYA DAİR BECERİM YOKTU

Bieber, 18 yaşındayken bankada milyonlarının ve istediği her şeye erişiminin olduğunu, ancak "gerçek dünyaya dair becerilerinin" olmadığını kaydetti. 19 yaşındayken ise "çok ağır uyuşturucular" kullanıyor olduğunu ve ilişkilerini kötüye kullandığını ifade etti.