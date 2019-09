Justin Bieber Instagram'da şöhreti, uyuşturucuyu ve depresyonu anlattı

Bieber, 18 yaşındayken bankada milyonlarının ve istediği her şeye erişiminin olduğunu, ancak "gerçek dünyaya dair becerilerinin" olmadığını kaydetti. 19 yaşındayken ise "çok ağır uyuşturucular" kullanıyor olduğunu ve ilişkilerini kötüye kullandığını ifade etti.

"Benim için her şeyi başkaları yaptı, bu nedenle en temel sorumlulukları öğrenemedim."

"Küçük bir kasabada yaşayan 13 yaşındaki bir gençten, dünyanın her tarafında takdir gören, milyonların ne kadar sevdiğini ve ne kadar harika olduğunu söylediği birine dönüştüm."

"Beni seven herkese mesafe koydum… Bunu tersine çeviremeyeceğimi düşünüyordum."

"Şanslıydım ki, Tanrı beni ben olduğum için seven olağanüstü insanlarla kutsadı" dedi. "Şimdi hayatımın en iyi dönemini yaşıyorum 'Evlilik'!!"

"Düşünebileceğiniz her türlü kötü kararı verdim ve dünyadaki en sevilen ve hayran olunan kişilerden biriyken, en fazla alaya alınan, yargılanan ve nefret edilen kişiye dönüştüm."

Hayranları, bu Instagram paylaşımına destek mesajlarıyla yanıt verdi.

Hayranlarından biri, "Hataların oldu ancak gerçek şu ki daha iyi bir evreye ulaşabilmenin yolunu buldun" dedi. "Belieber olmaktan gurur duyuyorum."

"Seni her zaman sevdim Justin, her şeye rağmen, ve her zaman içinde iyinin halen var olduğunu biliyordum" dedi bir başkası.

Bieber'ın eski koruması Kenny Hamilton ise, "Ne kadar ilerlediğini görünce gurur duyuyorum. Seni desteklemek için hepimiz buradayız" ifadelerini kullandı.

Amerikalı aktör ve şarkıcı Kyle Massey de çocuk yaşta ünlü olmanın "iniş ve çıkışlarına" değindiği için Bieber'a teşekkür etti.

Instagram üzerinden yaptığı yorumda, "Bir çocuk yıldızın görüşünü pek çok insan ve basın umursamıyor" dedi. "Kontrolden çıkmamayı başarmamın tek nedeni ailem ve arkadaşlarımdı."

Bieber, 2017 yılındaki dünya turunda son 14 konserini iptal ederek müzik kariyerine ara vermişti. O dönem, "Aklımın, kalbimin ve ruhumun devam edebilir hale gelmesini istiyorum" demişti.

Ancak yakın zamanda İngiliz şarkıcı Ed Sheeran ile 'I Don't Care' şarkısında düet yapması, dönüş yapıyor olduğunun işareti olarak yorumlanmıştı. (BBC)