Justin Bieber’la evlenen Hailey Baldwin'den şaşırtan itiraf

Kendall Jenner’ın Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı radyo programına katılan Hailey Baldwin, Justin Bieber’la evliliği hakkında konuştu.

Geçtiğimiz eylül ayında sürpriz bir şekilde 24 yaşındaki Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber’la evlenen 22 yaşındaki model, “Genç yaşta evlenmek kesinlikle korkutucu. Yıllardır aşık olduğum insanla birlikteyim. En güzel tarafı da bu. Justin en iyi arkadaşım ve şimdi de sonsuza dek birlikte bir hayat kuruyoruz” dedi.

'EVLİLİK BANA İLGİNÇ GELİYOR'

Sonsuzluk kavramını evlendikten sonra anladığını söyleyen Baldwin, “Daha önce ciddi bir ilişkim olmamıştı. Her zaman çok özgür bir kadındım. Bu nedenle evlilik bana ilginç ve farklı geliyor. Sorumluluklarınız artıyor” ifadesini kullandı.

JUSTİN DEPRESYONDA!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Justin Bieber'ın depresyon tedavisi aldığı ortaya çıkmıştı. People dergisinin haberine göre; Selena Gomez’le yaşadığı, yıllar süren çalkantılı aşk hayatının ardından Hailey Baldwin’le sürpriz bir evlilik yapan Bieber, uzun süredir kendiyle mücadele içinde.

Justin Bieber’a yakın bir kaynak, “Justin, yorgun ve bitkin. Ama bunun Hailey’le bir ilgisi yok. Onunla evli olduğu için çok mutlu. Zihnen boğuştuğu meseleler var” demişti.

Bir başka kaynak ise "Şöhret sahibi olma fikriyle mücadele içinde. Başlarda tatlı, sevimli bir gençti. Herkese karşı nazik davranıyordu. Ama dünya çapında ünlü olma onu tamamen değiştir" diye konuşmuştu.

