Justin Bieber: Onun bedeni...

Evliliklerinin ikinci yılını kutlamaya hazırlanan Justin Bieber ile Hailey Baldwin, çocuk iddialarına açıklık getirdi. 26 yaşındaki Bieber, çiftin kaç çocuğu olacağına dair kararın tamamen Hailey’e bağlı olduğunu söyledi.

Ünlü komedyen Ellen DeGeneres’in programına katılan Bieber, programın “Yakan Sorular” kısmında çiftin kaç çocuk yapmayı planladığına dair soruya, “Bunun Hailey’e bağlı olduğunu düşünüyorum, çünkü onun bedeni” şeklinde cevap verdi.

DeGeneres ayrıca Baldwin’in, ünlü şarkıcıya evdeyken nasıl seslendiğini de sordu. Bieber bu soruyu cevaplarken utangaç davransa da eşi Hailey’nin onu gugu da dahil olmak üzere pek çok tuhaf şekilde çağırdığını söyledi.

Yakın zamanda çocuk planlarını eşiyle paylaşan Bieber daha önce yaptığı açıklamada ailesini genişletmeye dair planlarını açıklayarak zamanı geldiğinde çocuk sahibi olacaklarını söylemişti.

