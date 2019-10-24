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Justin Bieber’in paylaşımı Türk bayraklarını astırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:41 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Türkler’i sevindirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Türkler’i sevindirdi. Bieber, 120 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram’da, Bursalı doğa fotoğrafçısı, gezgin ve kuş gözlemcisi Burak Doğansoysal’a ait bir fotoğraf paylaştı.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde çektiği belgesellerle adından sıkça söz ettiren Bursalı Belgesel yapımcısı Burak Doğansoysal’ın çektiği bir fotoğrafını dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber paylaştı. Bir anda hızla takipçi sayısı artan Doğansoysal’a sosyal medya hesaplarından da yüzlerce destek geldi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, instagram hesabında bu sabah Burak Doğansoysal’ın Afrika’da çektiği çita fotoğrafını paylaştı. Bunun üzerine Biber’ın Türk hayranları mutluluklarını ifade ederken Burak Doğansoysal’ın sosyal medya hesabı da Bieber’in hayranlarıyla doldu. Justin Bieber’ın paylaşımından sonra Türkiye’deki pek çok kullanıcı da ‘As bayrakları’ diyerek çeşitli paylaşımlarda bulundu…
Belgeselci Doğansoysal olanları "Sabah telefonuma baktığımda yüzlerce bildirim görünce çok şaşırdım. Kısa sürede durumu anladım. Justin Biber’de özel mesajla fotoğrafı çok beğendiğini ve paylaşacağını belirtmiş. Yüzlerce mesajda hayranlarından geldi’’ dedi.
Fotoğrafı "Yabancı" adlı TV belgesel serisi çekimleri esnasında çektiğini anlatan Doğansoysal, Bibeber’e fotoğrafın hikayesini de şu şekilde anlattı, "5 yavrusu olan bir anne çita, yavruları henüz sütten kesilmediği için avlandıktan sonra bir an önce kendisi besleniyordu. Çitalar için sırtlanlar, aslanlar, leoparlar ve hatta büyük yırtıcı kuşlar tehdit oluşturabiliyor. Masai Mara’nın bu bölgesinde yaptığımız çita çekimleri esnasında bu anne yavrularını doyurabilmek için her gün ava çıktı, çoğu zaman da başarılı oldu. Teşekkürler Justin Bieber...’’
Burak Doğansoysal son olarak Karacabey Eskikaraağaç Leylek Köyünde çektiği Yaren Leylek Belgeseli ile gündeme gelmişti. Afrikayı uzman derecesinde bilen Doğansoysal’ın Afrika başta olmak üzere dünyanın çeşitli doğal yaşam alanlarında belgesel ve fotoğraf çalışmaları hazırlamış ve çeşitli film festivallerinde ödüller almıştı.

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