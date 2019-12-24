Justin Bieber'ın yeni albümü 2020'de geliyor

Justin Bieber'ın YouTube'da yer alan videosunda yeni yıl kararlarına dair "insanların mükemmel olmadığını, geçmişinde yaptığı hataların ardından bugün Tanrı'nın olmasını istediği yerde olduğunu" söylediği duyuluyor.

Bieber, müziğe ara vermiş olsa da bu yıl Ed Sheeran ve Billie Eilish gibi şarkıcılarla düet şarkılara imza atmıştı.

Yapılan açıklamaya göre yeni yılda televizyonda yayınlanacak yeni bir belgeselde de yer alacak.

Böylelikle beşinci albümüne imza atacak olan Bieber, Mayıs ve Eylül ayları arasında bir tura çıkacağını da söyledi.

Ünlü şarkıcı daha önce Instagram'da yayımlanan uzun ve duygusal makalesinde uyuşturucu bağımlılığı ve depresyon ile nasıl mücadele ettiğini kaleme almıştı.

Bu albüm, Bieber'ın Hailey Baldwin ile evliliğinin ardından yaptığı ilk albüm olacak.



