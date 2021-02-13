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Justin Timberlake'den Britney Spears'a: Özür dilerim

13.02.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Justin Timberlake'den Britney Spears'a: Özür dilerim

Bir dönem müzik dünyasını kasıp kavuran Britney Spears'ın hayatını konu alan 'Framing Britney Spears' adlı belgesel ile eski defterler yeniden açıldı. Ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 20 yıl önce aşk yaşadığı eski sevgilisi Spears'tan özür diledi.

39 yaşındaki şarkıcı Britney Spears'ın hayatını konu alan 'Framing Britney Spears' adlı belgeselin ardından eski sevgilisi Justin Timberlake, yıllar sonra sessizliğini bozdu.

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ÖZÜR DİLEDİ

Oyuncu Jessica Biel ile evli olan Timberlake, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 20 yıl önce aşk yaşadığı Spears'tan özür diledi.

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"ÇUVALLADIM"

40 yaşındaki şarkıcı, "Mesajları, yorumları ve birçok şeyi gördüm. Açıklama yapmak istedim. Sergilediğim davranışların sorunlara yol açtığı dönem için pişmanım. Doğru olan şeyi yaparak konuşmadığım için üzgünüm. O anlarda yetersiz kaldığımın ve pek çok insanın bundan faydalandığının farkındayım. Britney Spears ve Janet Jackson'dan özellikle özür diliyorum. Her ikisi de değer verdiğim ve saygı duyduğum kadınlar. Çuvalladığımı biliyorum." dedi.

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Spears, 1998 ile 2002 yılları arasında meslektaşı Justin Timberlake ile aşk yaşamıştı.
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İkili, o dönemlerde magazin basınının gündeminden hiç inmiyordu. Ancak, 2002’de Britney, Justin’i koreograf Wade Robson ile aldattığıu öne sürülmüştü. Ayrılık sonrası Timberlake’in, “Cry Me a River” şarkısıyla göndermede bulunduğu yorumlanmıştı.

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