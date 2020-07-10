Jyoti Amge 60.9 cm uzunluğuyla dünyanın en küçük kadını

Nadir bir genetik durum olan bu hastalık, gebeliğin erken aşamalarında kendini gösteriyor. Tek başına dışarı çıkamadığını itiraf Jyoti “Çok küçüğüm, bazen insanlar beni görmüyor bile. Kendi başıma bir yere gidemiyorum, kapıları açamıyorum. Dışarı ne zaman çıkmak istesem birinin beni taşıması gerekiyor” diyerek günlük hayatta yaşadığı zorlukları anlattı.

Çekim ekibi ise işlek caddelerde, pizza salonlarında ve alışveriş merkezlerinde Jyoti’yi takip ederek yaşamını ekranlara getirecek. Az rastlanan türden bir büyüme geriliği hastalığı ile dünyaya gelen Jyoti, dünyaya oldukça pozitif bakıyor.

Yirmi altı yaşında olan Jyoti Amge , American Horror Story adlı dizide canlandırdığı Ma Petite rolüyle ünlendi. Extraordinary People adlı televizyon programında, Jyoti’nin Amerika’daki oyunculuk kariyeri takip ediliyor. Jyoti, ülkesi Hindistan ’da birçok insan tarafından tanrıça muamelesi görüyor. Jyoti’nin annesi Ranjana Amge “Jyoti tanrı olduğuna inanmıyor. O oyuncu olmak istiyor ve buna göre davranıyor” dedi.

Jyoti, beş kardeşin en küçüğü. Kardeşler ise Hindistan’da aileleriyle birlikte yaşıyor. Hamileliği sırasında Jyoti’nin farklı olacağını hissettiğini söyleyen anne Ranjana “Jyoti, karnımda diğer çocuklarım gibi hareketli değildi. Doktorların onu sonogramda göremeyeceği kadar küçüktü” dedi.

1.3 kg ağırlığında doğduğu için doktorlar yalnızca Jyoti’nin birkaç saat yaşayabileceğine inanıyordu. Ancak Jyoti, yürüme çağına dek normal bir bebek gibi gelişim gösterdi.

TLC’nin programında moda uzmanlarıyla bir araya gelen Jyoti, yaşına uygun şeyler giymek istediğini ancak yalnızca 3 aylık bebekler için üretilen giysiler seçebildiğini söyledi. Programda kendisini flörtöz biri olarak tanımlayan Jyoti, daha önce erkek arkadaşı olmadığını söyleyerek “Birini çekici bulduğum zaman onunla yakın arkadaş oluyorum. Çünkü ben çok kısayım ve hayatlarımız çok farklı” dedi.

Genetik durumu nedeniyle ergenliği geçemediği için çocuk sahibi olamayan Jyoti’nin, trajik bir şekilde geçmişte geçirdiği araba kazası sonucu iki bacağı da kırılmış ve bu nedenle genç kadın 10 dakikadan daha uzun süre yürüyemiyor.





