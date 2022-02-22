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Kâbus geri döndü! İstanbul'da yeniden müsilaj görüldü

22.02.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl neredeyse Marmara Denizi'nin tamamını kaplayan müsilaj kâbusu İstanbul'da yeniden ortaya çıktı. Maltepe sahili açıklarında müsilaj (deniz salyası) tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Kâbus geri döndü! İstanbul'da yeniden müsilaj görüldü

Geçen yıl yoğun bir şekilde Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj bu yıl Çanakkale Boğazı’ndan sonra İstanbul’da yeniden ortaya çıktı.

Özellikle balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj, bu yıl İstanbul Maltepe açıklarında kameralara yansıdı. Havadan çekilen görüntülerde, müsilaj tabakasını deniz yüzeyini nasıl kapladığı gözler önüne serildi. Maltepe’de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı.

Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, geçtiğimiz yıl mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıktı. Marmara Denizi'nin müsilaj ile kaplanması ile bölgedeki balıkçılar olumsuz etkilenmişti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul deniz salyası
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