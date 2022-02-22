Kâbus geri döndü! İstanbul'da yeniden müsilaj görüldü

Geçen yıl yoğun bir şekilde Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj bu yıl Çanakkale Boğazı’ndan sonra İstanbul’da yeniden ortaya çıktı.

Özellikle balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj, bu yıl İstanbul Maltepe açıklarında kameralara yansıdı. Havadan çekilen görüntülerde, müsilaj tabakasını deniz yüzeyini nasıl kapladığı gözler önüne serildi. Maltepe’de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı.

Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, geçtiğimiz yıl mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıktı. Marmara Denizi'nin müsilaj ile kaplanması ile bölgedeki balıkçılar olumsuz etkilenmişti.

(İHA)

