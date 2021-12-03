Kâbusu yaşadılar! Denize atlamaya zorlandılar, 2 kişi kayıp

Manavgat ilçesinde saat 22.00 sıralarında Manavgat-Alanya D 400 karayolu üzeri Kızılot Mahallesi sahillerindeki Belediye Halk Plajı yanında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerleri ıslak olduğu gözlenirken olayı görüp 112 Acil çağrı Merkezini arayan vatandaş sahilde 30 dolayında göçmen olduğunu, bunların D-400 karayolunun diğer tarafına geçip dağıldıklarını söyledi.

2 KİŞİ KAYIP

Göçmenlerin üzeri ıslak şekilde 4’ü gazetecilerin karşısına çıkarken biri kardeşinin ve arkadaşının boğulduğunu iddia etti. Jandarmanın ve ambulansların bulunduğu yerde konuşan bir göçmen ise, 30 kişi olarak karayoluyla sahile getirildiklerini, ilk etapta 6 kişi olarak yüzerek gittikleri tekneye bindikten sonra silah zoruyla tekneden indirildiklerini, dört kişinin sahile çıkmayı başardığını anca 2 kişinin çıkamadığını söylediler.

Jandarma tarafından yakalanıp ambulansa alınan Suriyeli 10 düzensiz göçmenin ardından bölgede yapılan çalışmalarda sazlıklar arasında saklanan 4'ü çocuk 17 kişiyi daha bulundu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Karakoluna götürülen 27 düzensiz göçmene yemek ve kıyafet verildi. Denizde kaybolduğu söylenen 2 göçmen için ise SAK timi ve Sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

DENİZE ATLAMAYA ZORLANDILAR

Suriyeli 30 göçmenin saat 19.30 sıralarında bir otobüs ile Kızılot Beldesine getirilip bırakıldığı, buradan açıkta bekleyen tekneye yüzerek ilk etapta 6 kişilik grubun gittiği, ancak teknede çıkan anlaşmazlık sonucu denize atlamaya zorlandıkları iddia edildi. Karaya ulaşan düzensiz göçmenlerden biri telefondan resmini gösterdiği kardeşinin karaya çıkamadığını söyleyerek gözyaşı döktü.

Kaynak: İHA

