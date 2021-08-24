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Kâğıthane'de fabrikada yangın

24.08.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kâğıthane, Yeşilce Mahallesi Durgun Sokak'ta bulunan 6 katlı ambalaj fabrikasının giriş katında yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede gökyüzünü kaplarken, yangın 45 dakikada kontrol altına alındı.

Kâğıthane'de fabrikada yangın

Kâğıthane'deki yangın, 05.45 sıralarında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kâğıthane, Şişli, Beşiktaş, Mecidiyeköy'den itfaiye ekipleriyle çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri iş yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kağıthane
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