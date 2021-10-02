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K-Pop: Endişeler ve eleştiriler neler? Dinleyiciler ne düşünüyor?

02.10.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

K-Pop Türkiye'deki çeşitli medya organlarınca, cinsiyetsizleştirme amacı güden ve gençleri etki altına alan bir proje olarak anılıyor. Dinleyicileri için ise K-Pop; görselin, müziğin ve birlikteliğin bir arada sunulduğu bir paket.

K-Pop: Endişeler ve eleştiriler neler? Dinleyiciler ne düşünüyor?

https://www.youtube.com/watch?v=2PXFJfKhPFk

Güney Kore kökenli bir müzik türü olan K-Pop, popülerliğini gün geçtikçe arttırmaya devam ediyor.

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile birlikte Güney Kore dışındaki genç dinleyicilere de ulaşmayı başaran bu müzik türü, dünyanın çeşitli ülkelerinden oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Erişmiş olduğu yaygın bilinirlik, çeşitli eleştirileri de beraberinde getiriyor.

K-Pop Türkiye'deki çeşitli medya organlarınca, cinsiyetsizleştirme amacı güden ve gençleri etki altına alan bir proje olarak anılıyor. Dönem dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da bu konu ile ilgili çeşitli yorumları ve tedbirleri olduğu öne sürülürken, dinleyicileri için ise K-Pop; görselin, müziğin ve birlikteliğin bir arada sunulduğu bir paket.

Video, haber: Efe Türkyılmaz

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