Kaan Sevinç kimdir? Jennifer Lopez ve Rihanna'ya uzanan hikaye...

Yurt dışına açılan ve global arenada kuaför alanında başarılı Türkler de var. İşte dünyaca ünlü sanatçılar Jennifer Lopez ve Rihanna'nın kliplerinde oynattığı dansçıların saç ve makyaj imajlarını belirleyen Kaan Sevinç'in yaşam hikayesi.

Dünyaca ünlü sanatçılar Jennifer Lopez ve Rihanna'nın kliplerinde oynattığı dansçıların saç ve makyaj imajlarını belirleyen Sevinç, en son Reyhan Karaca'nın klibinde boy gösterdi. Miami'de çekilen klipte oynayan ünlü kuaförün, aynı zamanda Miami'de 2. salonunu açacağı öğrenildi.

En iyi HBO'nun Enlightened'da Krista'yu oynadığı bilinen bir Amerikalı film ve televizyon oyuncusu Sarah Burns ise Kaan Sevinç ile ilgili, ""Kimse Ken'den daha iyi renk veremez. Elinizde! Cidden yetenekli, son derece yakışıklı ve saçınızın sağlığını korurken her zaman ne istediğinizi dinleyen biri var." dedi.



