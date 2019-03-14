Kaan Tangöze'nin, çocuklarıyla daha fazla görüşmek için açtığı dava

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) DUMAN grubunun solisti Kaan Tangöze'nin, çocuklarıyla daha fazla görüşmek için eski eşi Seçkin Piriler’e açtığı davaya devam edildi. İki oğluyla ilgili şahsi ilişki günlerinin değiştirilmesi için Seçkin Piriler'e dava açan Kaan Tangöze. çocuklarıyla her hafta sonu cuma akşamından pazar akşamına yatılı görüşmek istediğini mahkemeden talep etmişti. İstanbul Aile Mahkemesi’nde bugün görülen davaya Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler katılmazken, kendilerini avukatları temsil etti. Mahkeme taraflara davayla ilgili cevap dilekçelerini vermek süre verdi. Dava nisan ayına ertelendi.

BABALARIYLA ÇOK MUTLULAR

Seçkin Piriler'in sosyal faaliyetlerinin yoğunluğu nedeniyle çocuklarını düzensiz olarak kendisine gönderdiğini ileri süren Kaan Tangöze, her ayın birinci ve üçüncü haftası olan cuma ile cumartesi günleri arasında düzenlenen "babayla kişisel ilişki tahsisi süresi'"nin uzatılmasını istemişti. 2 oğlunun hafta sonları kendisiyle çok mutlu olduğunu belirten Kaan Tangöze, çocuklarıyla her hafta sonu görüşmek için dava açmıştı. Kaan Tangöze, mahkemeden her hafta sonu cuma akşamından pazar akşamına kadar kendisinde yatılı kalmaları şeklinde sürenin uzatılmasını istemişti.