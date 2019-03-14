HABER

Kaan Tangöze'nin, çocuklarıyla daha fazla görüşmek için açtığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 14:46 | Son Güncelleme

  DUMAN grubunun solisti Kaan Tangöze'nin, çocuklarıyla daha fazla görüşmek için eski eşi Seçkin Piriler’e açtığı davaya devam edildi.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) DUMAN grubunun solisti Kaan Tangöze'nin, çocuklarıyla daha fazla görüşmek için eski eşi Seçkin Piriler’e açtığı davaya devam edildi. İki oğluyla ilgili şahsi ilişki günlerinin değiştirilmesi için Seçkin Piriler'e dava açan Kaan Tangöze. çocuklarıyla her hafta sonu cuma akşamından pazar akşamına yatılı görüşmek istediğini mahkemeden talep etmişti. İstanbul Aile Mahkemesi’nde bugün görülen davaya Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler katılmazken, kendilerini avukatları temsil etti. Mahkeme taraflara davayla ilgili cevap dilekçelerini vermek süre verdi. Dava nisan ayına ertelendi.

BABALARIYLA ÇOK MUTLULAR

Seçkin Piriler'in sosyal faaliyetlerinin yoğunluğu nedeniyle çocuklarını düzensiz olarak kendisine gönderdiğini ileri süren Kaan Tangöze, her ayın birinci ve üçüncü haftası olan cuma ile cumartesi günleri arasında düzenlenen "babayla kişisel ilişki tahsisi süresi'"nin uzatılmasını istemişti. 2 oğlunun hafta sonları kendisiyle çok mutlu olduğunu belirten Kaan Tangöze, çocuklarıyla her hafta sonu görüşmek için dava açmıştı. Kaan Tangöze, mahkemeden her hafta sonu cuma akşamından pazar akşamına kadar kendisinde yatılı kalmaları şeklinde sürenin uzatılmasını istemişti.

NAFAKA DAVALARI DEVAM EDİYOR

Seçkin Piriler de ünlü solist Kaan Tangöze'ye nafakanın artırılması davası açmıştı. Piriler Kaan Tangöze'nin kendisine ödediği yoksulluk nafakasının 3 bin liradan 7 bin liraya, iki çocuğu için verilen 2 bin liralık iştirak nafakasının da 4 bin liraya yükseltilmesini istemişti. Kaan Tangöze de mahkemeden Piriler'e ödediği nafakanın azaltılması yönünde talepte bulunmuştu.

Seçkin Piriler'den 2016'da anlaşmalı boşanan Kaan Tangöze, sevgilisi Kıvılcım Ural ile evlenmiş, çiftin bir kızı dünyaya gelmişti.

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
Osmanlı'dan kalan gelenek! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'Osmanlı'dan kalan gelenek! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'
Büyükler alışverişte, minikler eğlencedeBüyükler alışverişte, minikler eğlencede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı'dan kalan gelenek hala devam ediyor! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

Osmanlı'dan kalan gelenek! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

89 yaşında gelin oldu!

89 yaşında gelin oldu!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

Buzlar çözülünce oraya koştular

Bu kareler Türkiye'den! 3 ay önce başladı, şimdi ise...

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.