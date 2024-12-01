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Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez Kızılcık Şerbeti’nden ayrılır ayrılmaz Bir Zamanlar İstanbul’a katıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.12.2024 11:26
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Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez sonradan dahil oldukları Kızılcık Şerbeti’nde uzun süre kalmadı ve ayrılık kararı aldı. İki oyuncu da ayrılıktan hemen sonra Bir Zamanlar İstanbul dizisine dahil oldu.

Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez Kızılcık Şerbeti’nden ayrılır ayrılmaz Bir Zamanlar İstanbul’a katıldı

TRT1’in Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul’un çekimleri aralık ayının ikinci haftası başlayacak. Bir Zamanlar İstanbul'un oyuncuları gündemde.

“Bir Zamanlar İstanbul” dizisinin oyuncu seçimleri devam ederken dizinin kadrosunda bomba 2 isim dikkat çekti.

Merakla beklenen dizinin kadrosuna son olarak Kızılcık Şerbeti’nde Heves rolüne hayat veren Şebnem Dönmez katılmıştı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; mafya lideri Lemi’nin eşi, Ogün karakterinin de annesi Nermin Sencer rolüne hayat verecek olan Şebnem Dönmez’den sonra Kızılcık Şerbeti'nde üvey oğlunu oynayan Kaan Taşaner de “Bir Zamanlar İstanbul” dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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Kaan Taşaner son olarak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılma sebebini "Hikayenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi" sözleriyle açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Kaan Taşaner Kızılcık Şerbeti
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