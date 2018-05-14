Kaan Yıldırım'dan eşine romantik yıl dönümü mesajı

Kanal D'nin sevilen dizisi 'İnsanlık Suçu'nda Cemal karakterine hayat veren Kaan Yıldırım, eşi Ezgi Eyüboğlu Yıldırım ile evliliklerinin 2. yıldönümünü kutladı.

Birlikte rol aldıkları 'Ulan İstanbul' dizisinde tanışan Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu Yıldırım 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Yıldırım, evliliklerinin 2'inci yıl dönümünü sosyal medya hesabından "Bugün evliliğimizin 2'inci yıl dönümü... Fazla söze gerek yok, sen zaten her şeyi biliyorsun . Seni çok seviyorum canım karım, daha nice yıllarımız olsun" notuyla kutladı.





