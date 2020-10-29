Kaan Yıldırım, Hadise haberlerine sinirlendi! ‘Kınıyorum...’

Mart ayında başlayan ilişkilerini sessiz sedasız yaşamayı tercih eden Kaan Yıldırım ve şarkıcı Hadise’nin önümüzdeki yaz aylarında evlenecekleri iddia edilmişti. Magazin kulislerinde dolaşan iddiaları muhabirler trafikte denk geldikleri Kaan Yıldırım’a sormuştu. Evlilik sorularına cevap vermekte zorlanan Yıldırım, “Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı” demekle yetinmişti. Kaan Yıldırım’ın ‘utanıyorum’ açıklamasından sonra çıkan haberler ünlü oyuncu çileden çıkarttı. Ünlü isim sosyal medya hesabından utanmasının gerçek nedenini açıkladı.

‘KINIYORUM’

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı seçen Kaan Yıldırım ve Hadise magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Haklarında çıkan ayrılık haberlerine köpekleri Benek’in sosyal medya hesabından cevap veren ikilinin başı bu sefer de evlilik haberleriyle belada. Yaz aylarında evlenecekleri iddia edilen ünlü ikiliden Kaan Yıldırım, geçen gün trafikte kendisine yöneltilen sorulara sinirlendi.

Sosyal medya hesabından muhabirlere seslenen Yıldırım, “İşten evime dönerken, tek şeritli yolda, arabayla önümde durup yolu kesmenize rağmen sizi kırmamak adına camı açıp konuştum. Arkamızda olan araçların geçiş hakkı olmasına rağmen bizim yüzümüzden bekliyor olması sebebi ile de gerçekten utandım ve bunu sizinle paylaştım. Haberi yansıtma şeklinizi kınıyorum” ifadelerini kullandı.