MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kaan Yıldırım, Hadise haberlerine sinirlendi! ‘Kınıyorum...’

Kaan Yıldırım, Hadise haberlerine sinirlendi! ‘Kınıyorum...’

29.10.2020 14:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kaan Yıldırım, Hadise haberlerine sinirlendi! ‘Kınıyorum...’

Kanal D ekranlarına gelen Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali Çağlar karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım son günlerde aşk hayatıyla magazin gündemine geliyor. Şarkıcı Hadise ile yaklaşık 1 yıldır sevgili olan Yıldırım geçtiğimiz gün trafikte magazincilere yakalanmıştı. Basın mensuplarının 'evlilik sorularına’ utangaç cevaplar veren başarılı oyuncu, çıkan haberlere sinirlendi.

Mart ayında başlayan ilişkilerini sessiz sedasız yaşamayı tercih eden Kaan Yıldırım ve şarkıcı Hadise’nin önümüzdeki yaz aylarında evlenecekleri iddia edilmişti. Magazin kulislerinde dolaşan iddiaları muhabirler trafikte denk geldikleri Kaan Yıldırım’a sormuştu. Evlilik sorularına cevap vermekte zorlanan Yıldırım, “Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı” demekle yetinmişti. Kaan Yıldırım’ın ‘utanıyorum’ açıklamasından sonra çıkan haberler ünlü oyuncu çileden çıkarttı. Ünlü isim sosyal medya hesabından utanmasının gerçek nedenini açıkladı.

‘KINIYORUM’

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı seçen Kaan Yıldırım ve Hadise magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Haklarında çıkan ayrılık haberlerine köpekleri Benek’in sosyal medya hesabından cevap veren ikilinin başı bu sefer de evlilik haberleriyle belada. Yaz aylarında evlenecekleri iddia edilen ünlü ikiliden Kaan Yıldırım, geçen gün trafikte kendisine yöneltilen sorulara sinirlendi.

kaan yıldırım

Sosyal medya hesabından muhabirlere seslenen Yıldırım, “İşten evime dönerken, tek şeritli yolda, arabayla önümde durup yolu kesmenize rağmen sizi kırmamak adına camı açıp konuştum. Arkamızda olan araçların geçiş hakkı olmasına rağmen bizim yüzümüzden bekliyor olması sebebi ile de gerçekten utandım ve bunu sizinle paylaştım. Haberi yansıtma şeklinizi kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaan Yıldırım Hadise sorularından utandı!Kaan Yıldırım Hadise sorularından utandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik

Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz

Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı

Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı

Best Model Türkiye birincisi tepki çekti! Şoke eden detay

Best Model Türkiye birincisi tepki çekti! Şoke eden detay

AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı

AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'

Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...

Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...

Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'

Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

Diğer Haberler

The Walking Dead ekibi Kim Kardashian ile dalga geçti

Ünlü dizinin ekibi fena ti'ye aldı! Olay oldu

Serdar Ortaç’tan Fransız mallarına boykot çağrısı! ‘Fransız arabalarını satın...’

Boykot çağrısı! ‘Fransız arabalarını satın...’

Yeşilcam'ın güzeli Deniz Akbulut ortaya çıktı! Neden görme yetisini kaybettiğini açıkladı

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Kör olmamın sebebi...'

Şevval Sam’dan anlamlı Cumhuriyet mesajı! ‘Bir kadın olarak...’

Cumhuriyet mesajı! ‘Bir kadın olarak...’

Candic Swanepoel kendi tasarladığı bikiniyle plajda boy gösterdi

Kendi tasarladığı bikiniyle plajda boy gösterdi

Merve Özbey’den eşi Kenan Koçak’a romantik sürpriz! ‘Yüreğimde bir şeyler...’

Duygusal paylaşım! ‘Yüreğimde bir şeyler...’

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.