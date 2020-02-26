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Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise: Seni istiyorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 14:46 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise-Kaan Yıldırım aşkında yeni bir gelişme yaşandı. İlişkilerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ikiliden Hadise, yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. Hatta yeni aşıkların birlikteliklerini bir adım öteye taşıdıkları, şarkıcının Yıldırım'ın annesiyle tanıştığı iddia edilmişti.

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Ancak kısa süre önce şarkıcının, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabı üzerinden silmesi kafaları karıştırmıştı.

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Çiftin ilişkisinde kriz çıktığı düşünülürken; Yıldırım'ın, Hadise'nin ilişkilerini açık etmesinden dolayı ona kızgın olduğu söylentileri ortaya atılmıştı.

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Hadise yaptığı son hamleyle iddiaları yalanladı. Şarkıcı, ünlü bir aşk filminden İngilizce olarak, "Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak! Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum. Sana ait olan her şeyi istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben... Her gün" sözlerini paylaştı.

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Hadise'nin bu paylaşımı aşk ilanı olarak değerlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise, kaan yıldırım,

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