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Kaan Yıldırım isyan etti! 'Yansıtma şeklinizi kınıyorum'

30.10.2020 12:25 | Son Güncelleme:
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Kaan Yıldırım isyan etti! 'Yansıtma şeklinizi kınıyorum'

Şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, evlenecekleri ile ilgili sorulara, 'Arkadaşlar çok utanıyorum, trafik sıkıştı' şeklinde yanıt vermişti. Yıldırım, o sözlerinin farklı yansıtıldığını açıkladı. Yakışıklı oyuncu, 'Haberi yansıtma şeklinizi kınıyorum' dedi.

Şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gün trafikte aracında görüntülendi. Evlenecekleri ile ilgili sorular yöneltilen Yıldırım, "Arkadaşlar çok utanıyorum, trafik sıkıştı" diyerek aracıyla uzaklaştı.

Yıldırım, ‘utanıyorum’ açıklamasından sonra çıkan haberlere tepki gösterdi.

“HABERİ YANSITMA ŞEKLİNİZİ KINIYORUM”

Sosyal medya hesabından muhabirlere seslenen Yıldırım, “İşten evime dönerken, tek şeritli yolda, arabayla önümde durup yolu kesmenize rağmen sizi kırmamak adına camı açıp konuştum. Arkamızda olan araçların geçiş hakkı olmasına rağmen bizim yüzümüzden bekliyor olması sebebi ile de gerçekten utandım ve bunu sizinle paylaştım. Haberi yansıtma şeklinizi kınıyorum” ifadelerini kullandı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
sende utan, bende dinozorum. donuna kadar sahnede gösterirken utanmıyorsun . kendinle çelişme bacıı. avrupadan bakınca malmı belledin bizii
bizde kazanıpda vergi vermeyenleri kınıyoruz.

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